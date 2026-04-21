ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Rekabet Kurulu, özel okullara yönelik fiyat soruşturmasını genişletmeyi planlıyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"(Özel okulların eğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmet fiyatları) Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek"

"Yapay zeka ile risk tespiti algoritmaları oluşturuyoruz. Daha önce konvansiyonel yöntemlerle yapılması çok zor olan şeyleri yapmaya başladık. Örneğin 550 sektörü aynı anda inceleyebiliyoruz, aynı anda mercek altına alabiliyoruz"

(Mert Davut/Ankara)

2- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Başkentten güç alan İç Anadolu'nun 13 ilindeki stratejik yatırımlara kapsamlı teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, bölgede yer alan illerde savunma sanayisinden tıbbi cihaz üretimine kadar pek çok alanda yapılacak yatırımlara destek verilecek

Başkent Ankara'da asgari 1000 baş kapasiteli entegre tiftik keçisi yetiştiriciliği ve buna bağlı ürünlerin üretimi öne çıkarken, kırsal ilçelerde alternatif turizm yatırımları da teşvik kapsamına alındı

Konya'da akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, Kırıkkale'de kritik kimyasallar ve mühimmat yatırımları, Eskişehir'de elektrikli ev aletlerine yönelik endüstriyel metal şekillendirme merkezlerinin kurulması teşvik edilecek alanlar arasında bulunuyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- HÜRJET'i uçuracak milli yazılıma ihracat kapısı da açıldı

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi, yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için yakın zamanda devreye alınacak

HÜRJET'e entegre edilecek Görev Planlama Sistemi, TUSAŞ'ın imzaladığı sözleşme doğrultusunda İspanya'ya ihraç edilecek

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

4- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - SAHA 2026 kapılarını rekorlarla açacak

SAHA 2026, 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcı firma ile 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor

Teknoloji transferi, birlikte geliştirme ve uzun vadeli tedarik ortaklıklarına dönük anlaşmaların duyurulacağı imza törenleri ile birlikte, fuarda kara-deniz-hava-uzay ve insansız sistemlerde 300'ün üzerinde yeni ürünün lansmanının yapılması planlanıyor

(Ali Atar/Ankara)

5- IEA Başkanı Birol, Körfez'deki enerji tesislerinden 34'ünün ciddi hasarlı olduğunu açıkladı:

"Dünyanın günlük petrol talebinin 100 milyon varil seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde, 13 milyon varil büyük bir kayıp"

"Doğal gaz tedarikinde de 100 milyar metreküp civarında bir kayıp var. Tüm ikisine baktığımızda, şimdiye kadarki enerji krizlerinin toplamından daha büyük bir krizle karşı karşıyayız"

(Nuran Erkul/Londra)

6- Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, AB'yi, insan hakları ihlalleri karşısında korkak davranmakla suçladı:

"2025'i 'korkaklığın yılı' olarak adlandırıyoruz. Bunların başında da Avrupa Birliği geliyor. Ekonomik gücüne rağmen Donald Trump'ın ihlallerinin adını koymakta ya da İsrail'in soykırımı, hukuksuz işgali ve Batı Şeria'nın fiili ilhakının hesabını sormakta isteksiz ya da yetersiz"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Avrupa'da aşırı sağcı partiler, İsrail'den uzaklaşmaya başladı

Uluslararası politika uzmanı Shaiel Ben-Ephraim:

"İsrail, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde seçmenler için belirleyici konu haline geldi. Birçok insanın oyu İsrail'e koyulan tavırdan etkilenecek. Hollanda'da Wilders ve Macaristan'da Orban, İsrail'den ağır şekilde etkilenirken güçlerinin çoğunu kaybettiler"

"Temel olarak İsrail sıkışmış durumda. Tamamen başarısız olan bir stratejiyi takip etti ve aksi takdirde yenilgiyi kabul etmiş sayılacağı için mevcut ilişkiyi sürdürme çabalarını ikiye katlayacak"

(Selman Aksünger/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Martta elektrik üretiminin yüzde 65'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

Ember Enerji Analisti Çağlar Çeliköz:

"Başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerjiyi merkeze alan politikalar sayesinde enerji ithalatı ve elektrik faturaları daha da düşürülebilir"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'dan kızamık riskine karşı aşı uyarısı:

"Amerika ve Avrupa'da kızamık vaka sayısı çok yüksek. Türkiye'de de tek tük vakaları görebiliyoruz. Türkiye, geliş gidişlerin olduğu bir ülke ve kızamık çok kolay bulaşabilen bir virüs. 100 kişilik grubun içerisinde 95-96'sı aşılı değilse oraya kızamık çok güzel gidiyor"

"Tek tük de olsa biz Türkiye'de de vakaları görüyoruz. O bakımdan aşımız eksikse hiç tereddüt yaşamayalım aşı olalım"

"Çocuklardaki aşı oranlarımız iyi ama büyükler arasında da kızamık aşısı olmayanlarımız varsa ölüm ve kayıp daha yüksek. Her yaş için sorgulayalım. Bir yaşından sonra en az iki doz aşı olduğumuzdan emin olalım"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Çöpe atılan plastik atıklar portre ve kostüme dönüşüyor

Doğadan ve kentten topladığı plastik atıkları sanatsal üretiminin merkezine alan Ruken Adıbelli, geliştirdiği özgün teknikle poşetlerden gerçekçi portreler oluştururken, farklı atık malzemelerle müzik grupları için kostüm ve aksesuar tasarlayarak geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturuyor.

Ruken Adıbelli: "Resimlere gerçekten çok yakından bakıldığında çok ince detayları görebiliyorsunuz, bu ince detayların da herkes boyayla yapıldığını düşünüyor. Çok katmanlı, dikkat gerektiren ve sabırla yürütülen bir süreç. İzleyici de bunu fark ettiği zaman böyle değersiz bir malzemenin bu hale gelmesine şaşırıyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Galatasaray'da önemli projeler için geri sayım başladı

Riva'nın ilk fazından 170 milyon dolar kazanan sarı-kırmızılı kulüp, Riva ikinci etap ve Florya'dan ise 700 milyon dolardan fazla gelir bekliyor

Sportif tesisleşmeye önem veren Galatasaray, A takımını taşıdığı Kemerburgaz'da ikinci faz için gün sayıyor

Hafriyat çalışmalarına başlanan Aslantepe Vadisi'nin temel atma töreni 23 Nisan'da yapılacak

Ruhsat ve tapu problemleri çözülen Galatasaray Adası'ndaki tesis, eski günlerine döndürmek izin çalışmalar devam edecek

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Beşiktaş GAİN, Avrupa'da ikinci kupanın peşinde

Siyah-beyazlı basketbol takımı, 2011-2012 sezonunda kazandığı FIBA EuroChallenge Kupası'nın ardından Avrupa'da ikinci zaferi hedefliyor

Beşiktaş, Türkiye'ye kulüpler bazında 20. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak

Başantrenör Alimpijevic'in öğrencileri, siyah-beyazlı camiaya 13 sezon sonra ilk kupayı hediye etmek istiyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

