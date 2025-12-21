ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- YEE, 2026'da yapay zeka ile dünyaya Türkçeyi öğretecek

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy:

"2026 yılı içerisinde yapay zeka temelli Türkçe öğretim platformumuzu yayın hayatına kavuşturmayı hedefliyoruz"

"Yapay zeka ile dünyaya Türkçeyi öğreteceğiz"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Görüntülü)

2- TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2025 performansıyla gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi:

"(Kasım sonu itibarıyla) 1 trilyonun üzerinde prim üretimine ulaştık, böyle giderse bu yılı 1,2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da aslında 2025'te yüzde 40'ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor. Enflasyonun yüzde 30'lar civarında bittiğini varsayarsak enflasyonun üzerinde bir prim büyümesiyle yılı tamamlayacağımızı gösteriyor"

"(Olası Marmara depreminde) 350-400 milyar dolarlık ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Bunun bugün sigortalanmış kısmı sadece 35 milyar dolar. Bunun çözümü sigorta penetrasyonunu artırmak, DASK'ın yüzde 100 penetre olmasını sağlamak, Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) hemen yasalaşarak devreye alınmasını sağlamak"

"Yüzde 30 devlet katkısı, vatandaşımızın gönüllü BES'e girmesini teşvik eden çok önemli bir unsur. Bunun değiştirilmemesini istiyoruz hatta teşviklerin artırılmasını istiyoruz"

(Bahar Yakar-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artış hızını desteklemek amacıyla bu yıl güncellediği doğum yardımında en yüksek payı yüzde 41,7 ile ilk çocuklar aldı, destekten 300 bin 673 bebek yararlandı

Doğum yardımı kapsamında bu yıl 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira ödeme yapıldı

Annelere en fazla doğum yardımı ödemesinin yapıldığı iller sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana ve Kocaeli oldu

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 5 günlükken anneannesinin kucağında enkazdan çıkarılan "deprem bebek" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afet konutu inşa edildi

Depremde annesini, babasını ve 4 yaşındaki ağabeyini kaybeden bebeğin evi, hayatta kalan tek yakını ve vasisi olan anneannesine teslim edildi

Şubatta 3 yaşına girecek kız çocuğu, enkazdan beraber çıktıkları anneannesiyle deprem bölgesinin "en küçük hak sahibi" olarak yeni evinde yaşıyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

6- Hatay'da temel kazısında Geç Antik Çağ'a ait mozaik bulundu

Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazının kaldırıldığı alanda yapılan temel kazısında bulunan 17,5 metre uzunluğundaki mozaikte Grekçe yazıt ve geometrik desenler yer alıyor

Arkeolog Ozan Demir:

"Mozaikler, normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz"

(Salim Taş/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Uzmanlardan Arnavutköy'deki Mavi Göl için "Korunabilirdi" eleştirisi

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk:

"Göl doldurularak ekolojik denge bozuldu. Gölün çevresindeki ekolojik denge bozulunca oluşan kirlilikten dolayı önce oksijensizlik hüküm sürdü, sonra bataklık haline dönüştü, sonra da tamamen kurutularak yok edildi"

Yüksek Mimar Serkan Akın:

"Yapılması gereken, bu bölgelerin bir şekilde mevzuatla, planla, hukukla, resmi işlemlerle kayıt altına alınıp, onaylanıp, halkın rekreatif, yeşil alan, günlük kullanım ve peyzaj ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Emtia piyasalarında tamamlanan haftada değerli metaller parladı

Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 1.982,57 doları görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken haftayı 1.969,98 dolardan tamamladı

Bakır fiyatları, geçen hafta Goldman Sachs'ın madencilik arzındaki kısıtlamalara işaret eden yukarı yönlü tahminlerinin etkisiyle değer kazandı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 lig, 3 Türkiye Kupası mücadelesinde hakemler toplam 19 kırmızı ve 137 sarı kart gösterdi

Söz konusu derbilerde Beşiktaş 12 kırmızı ve 69 sarı kart, Fenerbahçe ise 7 kırmızı ve 68 sarı kart gördü

(Bozhan Memiş/İstanbul)

10- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinden "ilginç" notlar

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı

10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golünü kaydetti

(Süha Gür/İstanbul)

11- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Son 10 sezonda oynanan 21 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti

Taraflar arasındaki son 21 karşılaşmada Beşiktaş 10, Fenerbahçe ise 9 kez öne geçmeyi başardı

Derbide söz konusu süreçte 9 defa eşitlik bozulmadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

***

