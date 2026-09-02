Güncel Gelişmeler: Eğitimden Sağlığa, Spordan Teknolojiye

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- MEB öğrencilerin okula uyumunun ailelerle desteklenmesi için program hazırladı

Bakanlıkça, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Okul Yolu Programı" hayata geçirilecek

Program, uyum, aile katılımı, gelişimsel destek ve rehberlik çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirerek eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak biçimde yapılandırıldı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi yolda

Kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı e-eğitimi ile görevlerine göre uygulamalı kısa modüller verilecek, tamamlanma ve başarı oranları insan kaynakları sistemlerinden izlenecek

Kamu kurumlarında yapay zeka dönüşümünden sorumlu üst düzey yönetici görevlendirilecek, kurumlar görevlendirmelerin ardından 12 hafta içinde üç yıllık yol haritalarını hazırlayacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Bilgi ve iletişim sektörü büyüme serisini 5G'nin etkisiyle 10'uncu çeyreğe taşıdı

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Altınsaat: "Dinamik yapısıyla devamlı gelişme içinde olan Türkiye, bilgi ve iletişim alanındaki çalışmalarla bölgesinde ve dünyada önemli bir rol üstlenmektedir"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci: "Bilgi ve iletişim sektörü artık ekonominin yalnızca bir alt kolu değil, sanayiden lojistiğe, finanstan sağlığa kadar tüm sektörlerin verimliliğini ve rekabet gücünü belirleyen temel altyapı konumunda bulunuyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Türk savunma şirketlerinin "devler liginde" yolu ihracatla açılıyor

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine adını yazdıran 5 Türk şirketi de SAHA İstanbul Yönetim Kurulunda yer alıyor

Kümelenmenin düzenlediği SAHA Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, son yıllarda imzalanan milyarlarca dolarlık ihracat sözleşmeleriyle Türk şirketlerinin daha üst sıralarda yer almasına önemli ölçüde katkı sağlıyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

5- Balıkçılar gemi demirleme sahalarında da avcılık yapabilecek

Balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonunda deniz ve seyir emniyeti kurallarına uyulması kaydıyla Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki 22 gemi demirleme sahasında balıkçılık faaliyetinde bulunabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze: "Liman demirleme sahalarının genişliği ve çok büyük alan kapsaması nedeniyle balıkçılarımızdan sık sık bu alanların avlak sahalarını daralttığı ve avcılığa açılması yönünde talepler geliyordu"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri küresel ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Parlar Dal:

"Türkiye'nin ŞİÖ'deki diyalog ortaklığı, doğrudan tüm üye ülkelerle kurumsal ilişkilerde büyük bir dönüşüm yaratmamış olsa da Avrasya'daki ulaştırma, enerji ve ekonomik projelerde Türkiye'nin diyalog ve işbirliği kanallarını genişletmesini sağlamaktadır"

"Türkiye'nin ŞİÖ ile ilişkilerini geliştirmesi bir ikamecilik veya Batı'dan kopuş olarak değil, hem Batı hem Doğu ile ilişkilerini sürdürerek stratejik özerkliğini ve dış politika hareket alanını genişletme çabası olarak görülmelidir"

(Yunus Türk/İstanbul)

7- Toy kuşuna IPARD destekli koruma kalkanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Antalyalı:

"Toy kuşu habitatının iyileştirilmesi, popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla planlanan projeleri uygulamaya bu yıl itibarıyla başlayacağız"

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde pilot olarak başlattığımız tedbir kapsamında gerçekleştirilen çağrıda 148 başvuru desteklenmeye hak kazandı. Toplam 265 milyon lira destek sağlanması öngörülüyor"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Güneş enerjisi santrallerinde doğal otlatma projesi karbon salımını azaltıyor

Bu şekilde yaklaşık 8 ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı

Yöntem, doğa temelli bir döngüsel ekonomi çözümü sunarken yerel yetiştiricilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine ve sürülerin büyütülmesine de katkı veriyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- Türk hekimlerden meme kanseri cerrahisinde yeni koruyucu yöntem

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan tarafından, meme iç kadranındaki tümörler için geliştirilen "Doğan Tekniği", kısa ve dışarıdan fazla görünmeyen kesiyle meme dokusunun korunmasına ve estetik görünümün sürdürülmesine imkan sağlıyor

Prof. Dr. Lütfi Doğan: "Yılların deneyimiyle memenin iç kadranında bulunan tümörler için yeni bir teknik geliştirdik ve uyguladık. Uzun bir kesi yapmıyoruz, kısa bir kesi oluyor. Dışarıdan bakıldığında iz çok fazla görünmüyor. Estetik sonuçları da uyguladığımız hastalardan aldığımız geri dönüşler iyi ve tatmin edici"

"Doğan Tekniği"nin uygulandığı hasta Elif Yılmaz: "Bu tedavi sürecinden çok memnunum çünkü göğsüm alınmadı, göğsümde herhangi bir değişiklik olmadı. Korkularım geride kaldı, kanseri yendim, şu anda iyiyim, sağlıklıyım"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'da kentsel dönüşüm evden eve nakliyat sektörünün iş hacmini artırıyor

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar:

"Kentsel dönüşüm kaynaklı talepte geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış var. Şu anda yüzde 60-70 artış var kentsel dönüşüm nedeniyle. Çünkü İstanbul'da 2026'da gerçekten büyük bir yoğunluk yaşanıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Elektrikli otomobillerde yangın riskine karşı "yetkili servis ve orijinal parça" uyarısı

TEHAD Başkanı Berkan Bayram:

"Her 100 bin araçta meydana gelen yangınlara bakıldığında, hibrit araçlarda 3 bin 475, içten yanmalı araçlarda 1530, elektrikli araçlarda ise yalnızca 25 yangın vakası görülüyor"

"Elektrikli otomobiller gündemde olduğu için yanma haberleri de daha fazla karşımıza çıkıyor. Ancak istatistiklere baktığımızda elektrikli otomobillerin yangın açısından son derece güvenli olduğunu görüyoruz"

(Adem Koç/İstanbul) (Görüntülü)

12- Süt kardeşinin evinde gördüğü nostaljik atarileri yıllardır tutkuyla biriktiriyor

Oyunlu saatlerden oyun konsollarına, retro atari kasetlerinden sanal bebeklere kadar birçok ürünün yer aldığı, 40 yıldır hevesle biriktirdiği koleksiyonunu Eminönü'ndeki hana taşıyan Murat Kenar'ın dükkanı çocukluğuna dönmek isteyenlerin adresi oldu

Kenar: "Yıllardır bu işle uğraştığımız için biraz çevre edindik. Bizim nelerle uğraştığımızı, neler aldığımızı bilen arkadaşlarla irtibatlaştık. Kimisi yine oyun konsolu seviyor, kimisi saat seviyor, kimisi başka bir şey seviyor"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3. kez yer alacak

Türkiye, ilk kez katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda 4. olarak en iyi derecesini elde etti

Milliler, 2018'de düzenlenen organizasyonu 10. sırada tamamladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, oynadığı 457 resmi maçın 268'ini kazandı, 189'undan yenilgiyle ayrıldı

(Emre Doğan/İstanbul)

14- Türk yüzmesinde tesisleşme, altyapının temelini oluşturuyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:

"Altyapımız güçlü bir şekilde geliyor. Bunun sebebi tesisleşmedir"

"Türkiye'nin her noktasında havuzumuz var. Bunlar sporcunun ve oradaki çocukların spora yönelmesini sağlıyor"

"Geleceğe dair umutlarımız her geçen gün daha da artıyor"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

15- Trabzonspor'da Onuachu'nun 151 günlük gol suskunluğu

Geçen sezonu son haftalarda gol yollarındaki durgunluğuna rağmen 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 151 gündür ligde fileleri havalandıramıyor

Onuachu, 6'sı geçen sezon olmak üzere son 9 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA