6 Nisan 1920 Güncel Haber Özetleri

6 Nisan 1920

1- Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız"

"1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- 12. Yargı Paketi gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulacak

Hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak

Yargıda, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan daha fazla yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Türk müteahhitler Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşasına hazırlanıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren:

"Savaş bittiğinde Ukraynalıların şimdiye kadar onlarla yaptığımız işlerdeki işbirliğimizden hareketle hemen hemen bütün işleri için bizi çağırmalarını bekliyoruz"

"(Suriyeli yetkililer) Suriye'nin yeniden inşasında rol almamızı beklediklerini söylediler"

(Doğukan Gürel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin yapay zeka hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"ABD'de Trump yönetiminin en yeni yapay zeka modelleri Mythos ve Fable'a yabancı ülkelerden erişimi yasaklaması, yapay zekanın güvenlikten ekonomik güce kadar belirleyici olacağını açıkça ortaya koyuyor"

"Türkiye, İHA gibi yüksek teknolojili ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olmayı nasıl başardıysa, yapay zeka alanında da bunu başaracaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı önemli bir başlangıçtır"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

5- İSO 500'deki sanayi şirketlerinin AR-GE harcamaları 2025'te 80 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasına göre, 2024'te 60,7 milyar lira olan AR-GE harcamaları, 2025'te yüzde 31,4 arttı

(Aylin Rana Aydın/İstanbul)

6- Fed Başkanı Warsh'un ilk toplantısı bankada yeni dönemin habercisi

Kevin Warsh'un başkan olarak katıldığı ilk para politikası toplantısında Fed'in iletişim yaklaşımındaki değişim sinyalleri öne çıkarken, 5 alanda oluşturulan çalışma grupları bankanın işleyişine yönelik kapsamlı bir gözden geçirme sürecine işaret etti

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola: "Kevin Warsh dönemi yeni bir liderlik sayfasının habercisi olabilir, ancak yeni bir enflasyon rejiminin değil"

(Dilara Zengin/Washington)

7- İsveç'ten yola çıkarak İskandinav limanlarını ziyaret eden "Hanzala II" gemisi Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

"Gazze'ye Yelken Açmak" projesinin İsveç Temsilcisi Jeannette Escanilla:

"Sessizliği kırmak, insanlık dışı ablukayı sona erdirmek ve Filistinlilerin topraklarına kavuşma hakkı için 2026'daki yeni girişimde güçlerimizi birleştiriyoruz. Gazze'deki duruma dikkati çekmek için İskandinav ülkelerindeki çeşitli limanları ziyaret ediyoruz"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara) (Fotoğraflı)

8- IEA Başkanı Birol, küresel enerji ticaretinde Hürmüz'e ilişkin güven algısının zedelendiğini belirtti:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık enerji ticaretinde Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmak istemiyor. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri hummalı bir şekilde alternatif boru hatları inşa ediyor"

"Anlaşmanın gerçekleşmeyeceği konusunda bir hissiyat doğarsa bu, fiyatlarda tekrar dalgalanmaya yol açabilir. Şu anda 75-80 dolara inmesi, Türkiye gibi enerji fiyatlarının cari açık açısından son derece önemli olduğu bir ülke için çok güzel bir haber"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

9- Savaş riskinin azalmasıyla petrolde 70 dolar seviyeleri yeniden gündemde

Montel Analytics Jeopolitik Enerji Analisti Andres Cala: "Fiyatlar kısa vadede gevşeyebilir ancak geri dönülemez anlaşmalara ulaşılana kadar petrol ve doğal gazın orta ve uzun vadede yapısal olarak yüksek seviyelerde kalması muhtemel"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli: "Bölgedeki petrol tesislerinde meydana gelen hasarın boyutundan henüz emin değiliz. Bu değişken netleştiğinde, piyasa fiyatı daha doğru şekilde belirleyebilecek konuma gelir"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

10- Alüminyumun zirveden dönüşü otomotivde maliyet baskısını hafifletebilir

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Yenilenebilir araçlar ciddi bir atak yapmış durumda. Geleneksel otomobillerde satış tarafında bu baskıyı görsek bile özellikle Çin tarafındaki üreticilerde otomotiv sektörünün yükselişi elektrikli araçlarda burada talebin güçlü kalmasına yol açıyor. Bütün bunlar da alüminyumun talebinin yukarı yönüne devam etmesine yol açıyor"

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman: "Alüminyum fiyatlarının gerilemesi maliyetleri hemen düşürmez, ancak bu etki gecikmeli olarak yansır. Yine de bu durum üreticiler için faydalı olacaktır"

(Ali Sanberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

11- İSTANBUL'UN HAN VE ÇARŞILARI - Çuhacı Han kuyumculuk geleneğini dünyaya taşıyor

Çuhacı Han Odabaşı Gökhan Kılıçaslan:

"Burası imalat ve toptan merkezi olduğu için eskiden 'perakende' dediğimiz müşteriler pek gelmezdi. Bu 2000'li yıllardan sonra değişti. Bu hanın tadilat görmesinin ardından gelen sayısı artmaya başlayınca giriş kattaki mağazalarımızın yüzde 80'i perakendeye döndü. Şu anda perakende mevcudu çok daha fazla"

"Buradan ürün en fazla Almanya'ya ve ABD'ye gönderiliyor. İnternetten yapılan satışlar da yeni yeni başladı. Ama eskiden beri satışlar yapılıyor, benim bildiğim 1970-1980'lerden beri ihracat var"

(Kaan Ulu-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

12- Heykel sanatçısının metalden yaptığı Formula 1 aracına İngiltere'den teklif

Eskişehir'de yaşayan sanatçı Taylan Türkmen, Formula 1 aracıyla benzer ölçülere sahip 450 kilogramlık araç tasarladı

Sanatçının eseri, İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde sergilenme teklifi aldı

(Yavuz Emrah Sever/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Yaz ve sonbaharın iklim projeksiyonunu El Nino ve NAO belirleyecek

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ve El Nino, Türkiye'nin bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası'nda kuraklık, şiddetli yağış, taşkın, denizel sıcak hava dalgaları ve müsilaj gibi çevresel riskleri artırabilir"

"Güçlü El Nino olaylarının ardından Türkiye çevresindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarında belirgin artışlar görülebiliyor. Deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış, atmosferin nem taşıma kapasitesini yükselterek kısa süreli ama yüksek şiddetli yağış sistemlerini besleyebilir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

14- İstanbul'da 4 meme kanseri hastası, kriyoablasyon yöntemiyle aynı gün tedavi edildi

İÜ Onkoloji Enstitüsü Radyoloji Biriminden Doç. Dr. İnci Kızıldağ Yırgın:

"Bu yöntemle ameliyat olamayan veya ameliyat olmak istemeyen, 60 yaş üstünde ve 1,5 santimetrenin altında tümörü bulunan hastaları tedavi ediyoruz. Tümör alanına çok küçük bir kesiden girerek, yalnızca lokal anestezi altında tümörü eksi 170 dereceye kadar donduruyor ve orada öldürüyoruz"

"Bugün ilk kez aynı gün içerisinde 4 vakaya birden müdahale ettik ve hastaların tedavilerini gerçekleştirdik. İşlem sonrasında hastalarımız medikal onkologlar ve radyasyon onkologları tarafından değerlendiriliyor. Gerekirse ameliyat olmuş hastalarda olduğu gibi ışın tedavisi veya ilaç tedavileri uygulanıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Türkiye şampiyonu ikiz yüzücüler gözlerini olimpiyatlara dikti

İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki Kerem Eymen Tunç: "İnşallah ilerleyen senelerde olimpiyatlara gitmeye hak kazanırım, bunun için çok çalışıyorum. Olimpiyatlarda bir kulvarda yüzerek başarı elde etmek istiyorum. İkizimle de farklı kulvarlarda yüzmek ve madalya almak isterim"

İkiz kardeşi Yiğit Ali Tunç: "Yüzerken ikizimle olmak bana çok mutluluk veriyor. Kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Hedefim, ileride olimpiyat oyunlarına katılarak birinci olmak"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Koşabiliyorken Koş" projesi, sporseverleri Burhan Felek Atletizm Pisti'nde buluşturuyor

Proje koordinatörü Aytaç Özbakır:

"Projeye katılan koşu gruplarına atletizmle alakalı doğru tekniği aktarabilmek için çarşamba akşamları buluşuyoruz"

"Halkı eğitip koşuyu sevdirmeye çalışıyoruz"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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