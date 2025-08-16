ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Pilotların lisans alma süreci, Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacak"

"Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- Bilim insanları Arktik'te nadir görülen Sei balinalarını gözlemledi

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi katılımcısı ve İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi Güldehan Deryal:

"Küresel iklim değişikliği sebebiyle mecburen gerçekleşen habitat değişikliğinin Arktik'te yüksek oranda hayvanları nasıl etkilediğini gördük çünkü artık yaşayamadıkları sulardan çıkıp başka sulara göç etme isteğindeler. Sei balinalarını görmeyi biz de beklemiyorduk"

"Tüm dünyayı dolaşan ve dolaştıkça ısınan tüm akıntılar, Arktik'e gelip soğumak istiyor fakat buraya geldiğinde artık çok sıcak bir denizle karşılaştığı için yeterince soğuyamıyor, bu vesileyle Arktik'te buzulların eridiğini, artık küresel iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nu çok derinden etkilediğini gözlemliyoruz"

(Şebnem Coşkun/Svalbard)

3- İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye çıktı

(Mertkan Oruç-Doğukan Gürel/Ankara)

4- Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda 2 kere de 6'dan büyük depreme maruz kalıyoruz"

"Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek. Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İki büyük depremde görev alan arama kurtarma gönüllüleri yaşadıklarını unutamıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özgür Yüce:

"(Marmara Depremi'nde) Hereke'den Gölcük'e kadar yürüdük. Kaç saat olduğunu hatırlamıyorum. Bütün enkazların altından insan sesi geliyordu. Küçük bir mahşer yeri gibiydi"

Cansuyu Derneği İstanbul Arama Kurtarma İl Sorumlusu Erdem Yetek:

"Türkiye'de özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra arama kurtarmanın hem devletimiz hem de sivil toplum kuruluşları bazında ne kadar önemli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı"

(Halis Akyıldız-Muhammed Gencebay Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Marmara Depremi'nden sonra 40 binden fazla afet haberinin kupürünü biriktirdi

Afetlerle ilgili 26 yıldır gazete haberlerini arşivleyen Ahmet Salman:

"Bu çalışmalarım üniversite arşivlerinde muhafaza altına alınarak öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ilgili çalışmalarında kaynak olarak kullanılabilirse benim için bir mutluluk olur"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yargıtay, başkasının bilgileriyle sosyal medya hesabı açıp paylaşım yapan kişinin cezasını onadı

Yargıtay, aralarında husumet bulunan kişinin isim ve fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesabı açan, çeşitli paylaşımlar yapan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

8- Konut, arsa ve iş yeri alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ tarafından hazırlanan rehbere göre alınacak konutun fiyatının benzer özelliklere sahip diğer konutlarla karşılaştırılması, taşınmazın tapuda "konut" veya "mesken" olarak tescil edilmesi, kat mülkiyeti mi yoksa kat irtifakı mı olduğuna bakılması, depreme dayanıklılığının öğrenilmesi gerekiyor

Arsa veya arazi alırken dikkat edilecek noktalar arasında taşınmazın hisseli olup olmadığı, imar durumu, ulaşım durumu ve doğal afet riski öne çıkıyor

İş yer alırken şerh, beyan ve irtifak bilgilerine kesinlikle bakılması, sonradan oluşacak sorunların önüne geçilmesi adına iş yerinin iç yapısının incelenmesi gerekiyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

9- Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa'da dördüncü

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel:

"Türkiye, son iki yıldır elektrikli araç satışlarında gösterdiği performans ile Avrupa'da dördüncü sıraya yerleşti. Türkiye'nin göstermiş olduğu bu başarı, önümüzdeki dönemde bizlere yüksek bir satış potansiyelinin olduğunu gösteriyor"

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun:

"Yıl sonunda elektrikli araç pazar payının yüzde 20'nin bir miktar üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Zeikate, Türkiye ile 75 yıllık dostluklarını kutladıklarını söyledi:

"On yıllar boyunca Türk kültürünün zenginliğini ve bize birçok alanda sağladığı değerli teknik destekleri derinden takdir edeceğimiz bir noktaya geldik"

(Sinan Doğan/San Hose) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Uzmanlar, silahlı çetelerin pençesindeki Haiti'nin güvenlik sorununun çözülmesi konusunda umutsuz

Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesinden Doç. Dr. Jean Marie Theodat:

"Çetelerle müzakere masasına oturmak, çete üyelerini otomatik olarak avantajlı konuma getiriyor. Bu, devletin onların koyduğu kurallara boyun eğmesi anlamına geliyor"

Virginia Üniversitesinden Profesör Robert Fatton:

"Umutsuzluğa kapılıyorum çünkü ne zaman bir kriz olsa dibe vurduğumuzu varsayıyorum ancak dip daha da aşağıya iniyor gibi görünüyor"

(Sercan İrkin-Şilan Turp/İstanbul/Ankara)

12- Balenin izinde bir ömür: 77 yaşındaki Kırgız balerin Tokombayeva, mesleğini yeni nesillere aktarıyor

Tokombayeva, henüz 11 yaşındayken Kırgızistan'dan Rusya'ya giderek, dünyanın en prestijli bale okullarından Vaganova Bale Akademisi'nde eğitim alma şansını yakaladı

Rusya'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahne almanın her sanatçı için "olağanüstü" olduğunu vurgulayan Tokombayeva, burada birden fazla kez sahne aldığını ve çeşitli eserler icra ettiğini belirtti

(Damla Delialioğlu-Gökhan Çeliker/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Türk Mutfağı Yaz Okulu"na katılan yabancı şefler, Anadolu lezzetlerini yerinde tattı

Yunus Emre Enstitüsünün yaz okulu programı kapsamında Türkiye'ye gelen 13 şefe ziyaret ettikleri Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'da yöresel yemeklerin yapılışı anlatıldı, Anadolu mutfak kültürü ile saray mutfağı tanıtıldı

Programa İngiltere'den katılan şef Aynur Ahadova:

"Türk mutfağını çok seviyorum. En sevdiğim tarafı güzel ve bol yerli malzeme kullanılması. İngiltere'ye burada öğrendiklerimi götüreceğim. Türk mutfağını herkes tanımalı, tatmalı, bilmeli"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını yaklaşık 25 milyar dolar eritti

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin ilk yarı karı yüzde 19,3 azalarak 103,9 milyar dolara geriledi

Uzmanlara göre düşük petrol fiyatları, şirket yatırımlarını ve karlılığı baskılıyor

(Duygu Alhan/Ankara)

15- Uygun bilet fiyatları tatilcilerin rotasını Karadeniz'e çevirdi

Obilet CEO'su Yiğit Gürocak:

"Karadeniz'e yapılan bazı uçuşlar, yaz sezonundaki Ege ve Akdeniz uçuşlarına göre yüzde 20-30 daha düşük fiyatlarla sunuluyor"

"Bölgeye otobüsle yapılan seyahatler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5, uçakla yapılan seyahatler ise yaklaşık yüzde 11,3 artış gösterdi"

(Oktay Özdemir/İstanbul)

16- Aşırı sıcaklar klima arayışını ikiye katladı

IdeaSoft CEO'su Sinan Akdal:

"2025 yaz sezonunun sonunda klima satışlarının adet bazında geçen yılın yaklaşık yüzde 20 üzerinde, ciro bazında ise yaklaşık yüzde 55 üzerinde tamamlanmasını bekliyoruz"

(Maşallah Dağ/İstanbul)

17- Beşiktaş, son yıllarda Süper Lig'e "iyi" başlıyor

Siyah-beyazlı takım, ligde son 12 sezondaki ilk hafta müsabakalarının 11'ini kazandı, 1'inde mağlup oldu

Beşiktaş, geride kalan 67 sezonun açılış maçlarında 42 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı

Ligde sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 58'inde gol atan siyah-beyazlılar, 9 maçta ise ağları havalandıramadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

18- Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

Siyah-beyazlı futbol takımı, 67 sezondaki 2 bin 230 maçta 1203 galibiyet, 606 beraberlik ve 421 yenilgi alırken 3669 gol atıp kalesinde 1949 gol gördü

Süper Lig'de 16 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu

En farklı skorlu galibiyetini 10-0 ile Adana Demirspor'u yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.