ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- 10 soruda trafik cezalarındaki düzenlemelerin merak edilenleri

???????- Hız sınırını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananlara 25 bin, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek

(İsa Toprak/TBMM)

2- Türksat 7A uydusunun üretimine bu yıl başlanması hedefleniyor

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Türksat 7A'nın tasarım çalışmaları TÜBİTAK Uzay ve TÜRKSAT'ın çalışmalarıyla şekilleniyor"

"Yabancı üreticilerden de teklifler alıyor ve görüşmeler yapıyoruz ama tercihimiz üretimini yerli üreticiler vasıtasıyla sağlamak"

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kent içi tren yolcularının "demir yolu vizyonu" TCDD Taşımacılık'a ilham olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın:

"2025 yılında kent içi trenlerde gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmaları kapsamında İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray yolcularının katılımıyla düzenlenen 'Raylar Fikrini Takip Etsin' yarışmasında 2 bin 874 proje bize ulaştı"

"Marmaray'da özellikle akıllı sistemler, yapay zeka temelli uygulamalar ve dijital çözümler, Başkentray'da da mobil uygulama çözümleri, enerji verimliliği ve kültürel içerikli projeler önerildi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- PORTRE / ZİRVEDEKİ TÜRKLER - İspanyol bankacılık devi BBVA Grup Üst Yöneticisi Onur Genç:

"Hayat bir denge. Hayatta birçok amaç var ve bunları bir dengede tutabilmek çok önemli"

"Bu 30 yılda veya kariyerim bittiğinde BBVA'nın genel müdürü diye anılmaktan ziyade, etik değerlere sahip, düzgün, dürüst, şeffaf ve iyi bir insan olarak anılmak beni daha çok mutlu eder"

"(Bankacılıkta) 45 günde bir şubeye gelen müşteri yapısından 2 günde bir mobil uygulamamızdan işlem yapan müşteri yapısına geçtik. Büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Yapay zekalı dünyada bizim 80 milyon müşteriye 80 milyon farklı aplikasyonu çıkarabilmemiz lazım"

(Nuran Erkul/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sevgililer Günü'nün yeni trendi orkide ve kelebek buketler oldu

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen:

"Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor"

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hazır yemek sektöründe ramazan hareketliliği başladı

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ:

"İftar saatleri nedeniyle bu yıl bazı firmalar mesailerini daha erken bitirecek. Biz de evine veya iftara yetişemeyen kişiler için özel paketler hazırladık. Bu paketler etli, tavuklu ve sebzeli menüler olacak"

"Vatandaşın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak menüler hazırlıyor ve ona göre fiyatlıyoruz"

(Serhat Tutak/Ankara)

7- Tüketici sağlığı ürünlerine küresel çapta talep artarken bu alana yatırım önem kazanıyor

Reçetesiz ilaçlardan probiyotiklere kadar geniş bir alanı kapsayan tüketici sağlığı ürünlerinin kullanımı yaygınlaşırken, bireylerin koruyucu ve önleyici sağlık uygulamalarına yönelmesi pazar büyüklüğünü olumlu etkiliyor

Tüketici Sağlığı Ürünleri Derneği Başkanı Süleyman Kara:

"2030 yılına kadar öz bakım uygulamalarının düzgün bir şekilde ilerlemesi durumunda, düşük ve orta gelirli ülkelerde 230 milyar dolarlık bir ek kaynak üretilmesi söz konusu"

"Öz bakım ürünlerine, yıllık yapılan her 1 dolarlık yatırımın, sağlık sistemi üzerinden yaklaşık 7 dolarlık bir yükü aldığı görülüyor"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'daki düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak

Bilgilerini önceden İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası'na (İSTDO) yazılı olarak bildiren işletmeler, salı gününe denk gelen etkinliklerde salonlarını en erken saat 17.00'de açabilecek

İSTDO Başkanı Adem Sönmez:

"Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türkiye, TPAO ile Libya'da enerji varlığını güçlendiriyor

TPAO, Bingazi açıklarındaki deniz bloğunda İspanyol Repsol ve Macar MOL Group'un yer aldığı konsorsiyumla, Sirte Havzası'nın kuzeydoğusundaki kara bloğunda Repsol ortaklığıyla hidrokarbon arama çalışmaları yapacak

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası ölçekte güçlenen konumuyla petrol ve doğal gaz arama ve üretim süreçlerinde daha etkin rol üstlenebilecek kabiliyetlere sahip olmasının bir sonucu"

(Firdevs Yüksel/Ankara) (Grafikli)

10- Somalili Bakan Abdülkadir Muhammed Nur'a göre Türkiye ile doğrudan deniz taşımacılığı hattının kurulması stratejik gereklilik:

"Yeni Mogadişu Limanı Projesi, bu vizyonun en önemli adımıdır. Tüm fizibilite süreçleri tamamlanmış olup ihale aşamasına geçilmiştir"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Epstein'in İsrail bağlantısı tartışılırken Batı medyasının konuyu Rusya'ya yönlendirmesi eleştiriliyor

Gazeteci Drew Favakeh:

"Epstein ile İsrail'in görevdeki Savunma Bakanı arasında bir bağlantı görüyoruz. Böyle bir bağlantıyı, bu kadar üst düzeyde bir Rus yetkilisi ile görmüyoruz"

Medya uzmanı Mats Nilsson:

"Sadece Putin, Rusya diyorlar ve manşetlere koyuyorlar. Sonra yönlendirme ve gündem kontrolü. Bu, Batı istihbarat servislerinin klasik manipülasyonu"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

12- Yapay zeka ve teknoloji odaklı dev yatırımlar ABD tarihinde yeni bir eşik oluşturuyor

ABD'de 1870'lerde görülen ekonomik atılımın içinde bulunduğumuz çağda yapay zeka yoluyla şekil değiştireceği tahmin edilirken, yapay zekaya yapılan bu harcamalar ve yatırımların şirketleri nasıl etkileyeceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor

Yatırım danışmanı ve makro stratejist Charles Diebel:

-"Bilançolarına bu kadar borç yükleyen şirketlerin başarılı olabilmeleri için iş modellerinin işe yaraması gerekiyor. Bu henüz kanıtlanmış bir şey değil"

Zacks Investment Research Hisse Senedi Stratejisti Ethan Feller:

"Önde gelen yapay zeka laboratuvarlarındaki birçok mühendis, teknik çalışmalarının büyük bir bölümünü büyük dil modellerine devrettiklerini ve artık çalışmaları ağırlıklı olarak komut istemleri aracılığıyla yönlendirdiklerini açıkça kabul ediyor"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- KDK'den engelli çocukları olan kamu çalışanı için "eğitim izni" tavsiyesi

Engelli çocuklarının eğitim ve bakımı için haftada 2 gün 3'er saat izin verilmesi talebi karşılanmayan bir kamu çalışanı, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu

Başvuruda çocuğun üstün yararını gözeten KDK, engelli çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması için çalışana izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı

(Abdullah Sarica/Ankara)

14- Türkiye'de "Muhterem dinleyiciler" anonsuyla başlayan radyo yayınları 99 yıldır sürüyor

İlk kez 99 yıl önce Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başlayan radyo yayınları, henüz kimsede alıcı bulunmadığı için binanın kapısı üzerine yerleştirilen hoparlörle halka duyuruldu

Günlük 5 saatle sınırlı olan ve "Muhterem samiin (dinleyiciler)" anonsuyla başlayan radyo yayınları, söz ve müzik kısımlarından oluşuyordu

(Ferhat Yasak/İstanbul)

15- Uzmanlara göre, "dijital girdabın" bağımlılık yapıcı dünyasına kapılanların zihni atıl kalıyor

Stanford Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Bilimler Profesörü Dr. Anna Lembke:

"Dijital hipnoz, bizi dinlenme, yaratıcı olma ve kendi üzerine düşünme yeteneğimizden mahrum bırakır. Zira dinlenmek, yaratıcılık ve kendi üzerine düşünme, beynin dış uyaranlara dikkat kesilmeyi bırakmasını ve deneyimlerimizi yaygın sinir ağları üzerinden işlemesini gerektirir"

"(Sanal dünyayı) Kullanmadığımız zamanlarda depresyon, endişe, sinirlilik, aşerme ve genel bir halsizlik ile motivasyon kaybı gibi, bağımlılık yapıcı her maddede görülen evrensel yoksunluk belirtilerini yaşarız"

(Can Efesoy/Ankara)

16- NBA All-Star'da basketbol şöleni yaşanacak

Yıldızlar geçidine sahne olacak NBA All-Star organizasyonu, 14-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip Alperen Şengün, üst üste 2. kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak

All-Star'da 22. kez sahaya çıkacak LeBron James, kendisine ait rekoru geliştirecek

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

17- Milli kayakçı Abdullah Yılmaz, olimpiyatlarda tecrübenin önemini vurguladı:

"Heyecanı yenmek açısından çok fazla yarış koşup tecrübe edinmem gerektiğini gördüm"

"Diğer ülkelerle aramızda çok büyük fark var"

(Mutlu Demirtaştan/Trento) (Fotoğraflı)

18- Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 139. randevu

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 55, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti

Ligde yapılan 105 karşılaşmada Fenerbahçe 44, Trabzonspor 27 galibiyet alırken, sarı-lacivertlilerin gol sayısında da 145-111 üstünlüğü bulunuyor

(Süha Gür/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.