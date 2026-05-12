ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de 39 bini aşkın engelli, yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 107 resmi, 338 özel engelli bakım merkezinde 39 bini aşkın engelliye yatılı bakım hizmeti sunuluyor

Bakanlık engelli bireylerin sosyal çevrelerinden kopmadan ailelerinin yanında bakım hizmeti alabilmeleri amacıyla da 517 bin 821 kişiye evde bakım yardımı yapıyor

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

2- Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz:

"Bu yıl 30 ülkeye planlama yaptık. Personelimiz, gönüllülerimiz önceden giderek yoğun bir şekilde ayarlamalarını ve planlamaları yapıyor"

"Son 2 yılda 1 milyon 300 bin konserve Gazze'ye girdi ve bizzat insanlara teslim edildi"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk devletleri yapay zekaya ve ekonomik işbirliğine odaklandı

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvede yapay zekanın etkileri ve Türk yapay zekası için yürütülecek ortak çalışmaların yanı sıra sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşviki konularının ele alınması öngörülüyor

Türkiye'nin teşkilat üyesi ülkelere ihracatı 2025'te 9,6 milyar doları bulurken bu yılın 3 ayında tutar 2,1 milyar dolara yaklaştı

(Mert Davut/Ankara)

4- Türkiye "yapay zeka destekli robotik" projeleri için 11 ülkeyle işbirliği yapacak

Avrupa ile Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform niteliğindeki CONCERT Japan kapsamında, dinamik, insan merkezli ortamlarda çalışabilen, yapay zeka destekli, uyarlanabilir, otonom sistem ve akıllı robotiklerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar desteklenecek

Her konsorsiyumun, biri Japonya'dan ve ikisi çağrıya katılan iki Avrupa ülkesinden olmak üzere en az 3 ortaktan oluşacağı ve Türkiye ayağını TÜBİTAK'ın yürüteceği projelere 145 bin avroya kadar destek verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- PISA 2025 sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak

OECD tarafından uygulanan ve 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik, fen bilimleri ile okuma becerileri alanlarında değerlendirmek ve katılımcı ülkelere eğitim politikaları geliştirebilmeleri adına nesnel veriler sağlamak için yapılan PISA 2025 araştırmasında bu yıl 91 ülke yer aldı

Türkiye'den uygulamaya, ülkenin uluslararası sıralamalardaki konumunun belirlenmesi amacıyla 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci katıldı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

6- DSÖ'ye göre vaka artışı ihtimali bulunan hantavirüs bir pandemi başlangıcı değil:

"Bu, Kovid-19'da olduğu gibi yeni bir pandeminin başlangıcı değil. Hantavirüs hakkında bildiğimiz durum, kolayca yayılmadığıdır. Genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşır ancak sınırlı insan-insan bulaşması da bildirildi. Gemide, insan-insan bulaşmasının gerçekleşmiş olabileceği görülse de risk en çok yakın temas halinde olanlar için geçerli"

"Bazı kişilerin kaldığı maruziyet ve maruziyetten semptomların gelişmesine kadar geçen süre (kuluçka süresi) göz önüne alındığında gemidekiler ve temaslılar yakından izlendikçe daha fazla vaka ve potansiyel vaka sinyali olabileceğini bekleyebiliriz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

7- İBB'nin 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti

İSFALT AŞ'nin 2025 yılında 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira, İSTGÜVEN AŞ'nin 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira, Metro İstanbul AŞ'nin ise 952 milyon 990 bin 898 lira açık verdiği belirlendi

Zarar eden şirketler arasında BELTUR, İSBAK, HALK EKMEK, İSTTELKOM, İSYÖN, MEDYA AŞ de yer aldı

(Hüseyin Kul/İstanbul)

8- Türk akademisyenin çalışması Ay tozunun geleceğin yapı malzemesi olabileceğini ortaya koydu

Rice Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Denizhan Yavaş:

"Araştırmamızın sonuçları, Ay'dan elde edilen yerel kaynakların dayanıklı sistemlerin geliştirilmesinde kullanılabileceğine işaret ediyor"

"Uzay araştırmalarındaki en büyük problemlerden biri dünyadan malzeme taşımanın çok maliyetli ve lojistik açıdan zor olması. Bu nedenle gelecekte Ay'da sürdürülebilir yaşam hedefleniyorsa yerel kaynakların kullanılabilmesi büyük önem taşıyor"

(Dilara Zengin/Washington) (Fotoğraflı)

9- Norveçli sivil toplum kuruluşları, ülkelerinin İsrail ile suç ortaklığının soruşturulmasını istiyor

"Büyükanneler Soykırıma Karşı" Kurucusu Marianne Bergvall: "Hazırladığımız mektupta Norveç'te İsrail'e dur diyebilecek güçte olup da hiçbir şey yapmayanların uzunca bir listesi var"

Norveç Filistin Komitesi Başkan Yardımcısı Kjell Stephansen: "İnsanların Norveç'te yapılanları (suç ortaklığını) görmesini istiyoruz"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara) (Görüntülü)

10- ABD'nin gündemindeki İsrail nükleer silah programı, Tel Aviv yönetiminin nükleer varlığını gündeme taşıdı

Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Giulio M. Gallarotti:

"(Temsilciler Meclisi üyelerinin tavrı) Bu, Kongre'nin büyük bir bölümünün onaylamadığı İran'a yönelik son saldırılardan sonra İsrail'den uzaklaşma belirtisi olabilir"

(Yasin Yorgancı/Ankara)

11- İkinci el araç piyasasında Kurban Bayramı hareketliliği

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Bayram öncesi hareketlilik yalnızca satış değil, tüketici davranışındaki değişimi de gösteriyor"

"Araç alım satım işlemlerinin mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını öneriyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

12- Nisanda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti

Türkiye'de bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 11,7 dereceyle mevsim normallerine göre 0,6 derece azaldı

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 dereceyle Kozan'da ölçüldü

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

13- İstanbul'daki "Soluk Alma Evi" zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelere nefes oluyor

ZİÇEV bünyesinde Ümraniye'de hayata geçirilen "Soluk Alma Evi", özel gereksinimli çocuklara verdiği kısa süreli yatılı bakım hizmetiyle ailelerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırıyor

Engelli çocuğu bulunan ZİÇEV Genel Sekreteri İnci Cengiz: "Herkes gibi bir hayat yaşayacağımız, düğün, nişan ve cenazede, çarşıya çıkarak alışveriş yaptığımızda, eşimizle geçireceğimiz belki birkaç saatte çocuğumuzu güvenle bırakabileceğimiz bir yerin olmasını istedik. Burası bizim için soluk almaktır"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla 2000'li yıllara damgasını vurdu

Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih, tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı

Alman kulübünün ardından Galatasaray, 13 şampiyonlukla Barcelona, Porto ve PSV ile ikinci sırayı paylaşıyor

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

15- Fenerbahçe Kulübünde yönetici Ufuk Şansal'ın 5 kupa gururu

Kulübün kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şansal:

"Kadın basketbolda 4 kupa, kadın futbolda da ilk şampiyonluk... Çok büyük gurur. İlk kez bize nasip olması çok önemli"

"Erkek futbolda şampiyonluk gelmediği sürece burada alınan kupalara hak ettiği değer verilmiyor"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 18 yıllık final özlemini sonlandırma peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 yıl sonra yükseldiği yarı finalde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

Türkiye Kupası'nda daha önce 8 kez yarı finalde mücadele eden başkent ekibi, bu eşleşmelerde 5 kez adını finale yazdırdı

Kupayı 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında müzesine götüren kırmızı-siyahlılar, organizasyonda en son 2008 yılında final oynadı

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

