ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2023

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandıİşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyorSürecin hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

6 Nisan 1920

1- Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı

İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor

Sürecin hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, pazarlık masasında işverenleri temsil eden TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- MASAK'a 2022'de şüpheli işlem bildirimi 425 bini aştı

Bildirimlerin büyük çoğunluğu bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gönderildi

Bildirimlerde, çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği görüldü

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırıyor

Bu yıl 28 çip üretim tesisi inşasına başlanması bekleniyor

Çip üretiminde, Tayvan merkezli TSMC, ABD merkezli Intel ve Qualcomm firmaları ilk sıraları alıyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

4- Türkiye'den Fransa'ya ihracat rekoru

Türkiye, 1 milyar 532 milyon dolarla Fransa'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi

Fransa, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk: Ulusal Antarktika Bilim Seferi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren 19 kişilik bilim heyeti yurda döndü

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Kaptan Özgün Oktar:

"Birçok yabancı bilim üssünü ziyaret ederek, Türkiye'nin bölgedeki görünürlüğünü artıracak çalışmalar yaptık. İşbirliklerimize yenilerini ekledik. Seferimizde, 3 yabancı araştırmacı ile beraber uluslararası işbirliklerimizin boyutunu arttırmış olduk"

(Şebnem Coşkun/Antarktika)

6- Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde, depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyü sakinlerinden Ahmet Boyraz:

"Nehir kenarında böyle yarık yoktu, depremden sonra bu duruma geldi. Yer yer 1 ila 1,5 metre derinliği var. İlk gördüğümde korktum, ürperdim"

(Mustafa Ünal Uysal/Muzaffer Çağlıyaner/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Marmara Bölgesi'nde yağışlar şubatta yüzde 46 azaldı

Trakya'nın tamamında, şubattaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 80'den fazla azaldığı ölçüldü, Edirne'de şubatta son 63 yılın en düşük seviyesinde yağış görüldü

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir:

"Yüksek basıncın etkili olmasıyla birlikte iklim ve sera etkisiyle Marmara Bölgesi ve İstanbul yağışları alamadı. Bu durum, Marmara Bölgesi'nin doğusunda Yalova, Bursa ve Kocaeli ile Tekirdağ'da şiddetli kuraklığın yaşanmasına, ekimlerin bile zor yapılmasına neden oldu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İzolatörler düşük maliyetle depremin kuvvetini üçte bire indiriyor

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğurhan Akyüz:

"Deprem izolatörleri zemin, iklim ve çevrenin uygun olduğu her yapı için değerlendirilebilir"

"Bina inşa edilirken veya sonradan da yapıya entegre edilebilen deprem izolatörleri, toplam maliyette hastane projelerinde yüzde 2-3, yapılarda ise yaklaşık yüzde 5-10 civarında artışa neden olabilir"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

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