ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Yapay zekanın "dijital Türkiye" yolunda lokomotif güç olması bekleniyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez:

"Devletin, bu alana özgü AR-GE konularında özel sektörü teşvik edici mekanizmaları daha fazla açmasını bekliyoruz"

"Yapay zeka alanında belli etik kurallar ve standartlar belki yasa seviyesinde belirlenmeli"

(Zeynep Duyar-Seda Tolmaç/Ankara) (Görüntülü)

2- Türkiye Ürün İhtisas Borsası'ndaki işlem hacminin bu yıl 120 milyar lirayı bulması hedefleniyor

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali:

"Bu yılı 120 milyar lirayla bitirmeyi düşünüyoruz, yaklaşık 7,6 milyon tonluk ürün el değiştirdi. 2019'dan beri gerçekleşmede 57 milyon tona yaklaşıyoruz"

"Ülkedeki hububat rekoltesinin üçte birini lisanslı depolarda saklayıp TÜRİB'de işlem görebilir hale getirdik. Kapasite 18 milyon tona ulaştığında yaklaşık yarısına bunu yapabilir hale geleceğiz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- BES fonları altın ile parladı

Sistemde kıymetli maden fonlarının toplam büyüklüğü, geçen yılın sonunda 396 milyar 351 milyon lirayken, eylülde 755 milyar 580,7 milyon liraya çıktı

Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş: "Sözleşmelerin yüzde 30'unda altın yatırımı yer almaya başladı. Gelinen noktada, BES havuzundaki tüm yatırımların yüzde 40'ı altın cinsi veya altına endeksli yatırımlardan oluşuyor"

"2026'da başka bir yatırım aracında bir trend oluşmazsa, sistemdeki altın yatırımlarının ağırlığı devam edecektir"

(Bahar Yakar/İstanbul)

4- Kolaylaştırıcı politikalar 2026'da yüksek jeotermal enerji potansiyelini yatırıma dönüştürebilir

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk:

-"Jeotermal yatırımların kendine özgü teknik yapısı, her aşamada detaylı planlama ve koordinasyon gerektiriyor"

-"2026'ya girerken jeotermal enerji sektörüne özel kolaylaştırıcı adımların tekrar gündeme alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

5- Albaraka Türk Genel Müdürü Temsah, faizlerde kademeli gevşemenin sürmesini bekliyor

"2026 yılına doğru ilerlerken temel senaryomuz, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam ettiği, faizlerde kademeli gevşemenin sürdüğü ve makroekonomik istikrarın güçlendiği bir görünüme dayanıyor"

"Katılım bankacılığı 2025'i dayanıklılık sınavından başarıyla geçtiği bir yıl olarak geride bıraktı. Bunun temel sebeplerini birkaç başlıkta toplamak mümkün. İlk olarak, güçlü sermaye yapısı ve yüksek likidite tamponları bunu sağlayan nedenlerden biri oldu"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Gelişen Türkiye-İtalya ilişkileri ihracatı destekliyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski:

"Avrupa'nın stratejik anlamda yakın ülkelerden tedarik sağlamak konusunda Türkiye, çok daha büyük bir rol oynayabilir"

"Güven olduktan sonra bu iki ülke 40 milyar dolar değil belki 100 milyar dolarlık hedefleri konuşabilir. Bunu sağlamak için her şey bizim elimizde"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Paris Anlaşması iklim kriziyle mücadelede dönüm noktası olarak görülüyor

İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şiir Kılkış: "Paris Anlaşması sayesinde 2035 yılında karbondioksit salımlarının 2019'a kıyasla yüzde 12 oranında azaltılmış olması bekleniyor. Paris Anlaşması'nın olmadığı bir dünyada ise salımların en az yüzde 20 oranında artış göstermesi beklenebilirdi"

Oslo Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu ve Uluslararası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christina Voigt: "2015'te, yüzyılın sonunda sıcaklık eğrisinin 4 derecenin üzerinde olacağı hesaplanıyordu ancak şu anda 2,6 derece olarak hesaplanıyor. Bu hala çok fazla ancak eğriyi büküyoruz ve doğru yönde ilerliyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

8- Çocuklarının görsellerini sosyal medyada paylaşan ebeveynlere "dijital zorbalık" uyarısı

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan: "Bazı ebeveynlerin çocuklarının çok mahrem anlarının görüntülerini dahi sosyal medyada bir içeriğin parçası haline getirmesi, ilerleyen yıllarda çocuğun karşısına farklı şekillerde çıkabilir ve ebeveyn-çocuk ilişkisini zedeleyebilir"

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Geçer: "Çocukların rızası alınmadan sosyal medyada paylaşılması, ilerleyen yaşlarda anne babalarını suçlamalarına yol açabilir. Bu durum, ebeveyn-çocuk arasında ciddi iletişim kopukluğuna ve çocukta öz güven sorunlarına neden olabilir"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Tarihi Süleymaniye Darüşşifası modern psikoterapi hizmetleriyle yeniden hayat buluyor

İbn Haldun Üniversitesi, 2018'de kurulan Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) bünyesinde geliştirdiği hizmetleri, tarihi Süleymaniye Darüşşifası'nın ruhuna uygun şekilde genişletiyor

"Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, 13 Aralık'ta İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi'nde yapılacak

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Galatasaray ile Antalyaspor 59. randevuda

İki takım arasında ligdeki 58 maçın 37'sini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 maçta yenilmedi

(Can Öcal/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.