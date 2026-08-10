Gündem Özeti: Şehit Hakları, Patent, İstilacı Böcekler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanunun 5 soruda merak edilenleri

Düzenlemeyle tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak

Bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara aylık bağlanacak

(Gazi Nogay/TBMM)

2- TÜRKPATENT'e 6 ayda 4 bin 641 yerli patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna, 2026'nın ilk altı ayında yapılan yerli patent başvuruları 2025'in aynı dönemine göre yüzde 31 artış gösterdi

Bu dönemde toplam 99 bin 617 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken 64 bin 489 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Sigorta şirketleri geçen yıl yaklaşık 500 milyar liralık hasar ödedi

Sektör, hayat dışı sigortacılık branşında 468,9 milyar lira, hayat sigortacılığında ise 29,6 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi

Sigorta ve emeklilik sektörü, geçen yıl ekonomiye 1,3 katrilyon liralık teminat hacmi sağladı

(Bahar Yakar/İstanbul)

4- Türkiye'de yaklaşık 60 istilacı böcek bulunuyor

Son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülme sıklığı artan kahverengi kokarca, turunçgil uzun antenli böceği ve domates güvesi gibi istilacı türlerle mücadele yüksek üreme kapasitesi, çok sayıda bitkiyle beslenebilme yetenekleri ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri nedeniyle güçleşiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça:

"Türkiye'de 25-30 bin tür böcek bulunuyor, farklı dönemlerde ülkeye giriş yaptığı belirlenen istilacı böcek sayısı ise 60'a yaklaştı"

"Toplumda sıkça karıştırılan konulardan biri de kene, bunlar istilacı bir böcek değildir. İklim değişikliğiyle birlikte popülasyonunda artış gözlenmektedir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Görüntülü)

5- İstanbul'da hava kirliliği temmuzda geçen yıla göre yüzde 7 azaldı

Kentte temmuz ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,77 mikrogram, Temmuz 2025'te ise 32,04 mikrogram ölçülürken partiküler madde kaynaklı hava kirliliğinin önceki yıla göre yüzde 7 azaldığı belirlendi

Temmuzda kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 56,66 mikrogramla "Sultangazi 3" olurken, bunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

6- İstanbul'da temmuzda en çok levrek tüketildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde temmuz ayında satılan 720 ton su ürününün 122 ton 179 kilogramını levrek oluşturdu- Levreği çipura, mırlan, somon, sardalya, istavrit ve tekir izledi

(Hasan Hüseyin Kul/İstanbul)

7- Genç MÜSİAD teknoloji ve girişimcilik odağında New York'ta zirve düzenleyecek

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta:

"Genç MÜSİAD'ın ana destekçisi olduğu Turkish-American Technology Summit, 5 Eylül 2026'da New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilecek"

"Sınırlarını AŞ mottosunu yalnızca bir slogan değil çalışma anlayışımızın temelini oluşturan bir vizyon olarak görüyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

8- Hürmüz'deki sevkiyat risklerine karşı petrol depolama alternatifi öne çıkıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Umman'ın Ras Markaz petrol terminalini genişletmesi, Körfez petrolünün boğaza bağımlılığını azaltacak stratejik alternatif oluşturuyor

Mossavar-Rahmani Merkezinde kıdemli araştırmacı ve enerji piyasaları uzmanı Justin Dargin:

"Hürmüz dışında istediğiniz kadar depolama kapasitesi oluşturabilirsiniz ancak petrolü oraya taşıyamıyorsanız yine Boğaz'a bağımlısınız. Depolama dayanıklılık sağlar, boru hatları ise gerçek stratejik alternatifi oluşturur"

(Gökçe Topbaş/Ankara)

9- İngiltere'nin bazı bölgeleri 54 gündür yağış görmedi

İngiltere'nin büyük bir kısmında 17-23 Haziran haftasından itibaren üst üste 7 haftadır 10 milimetreden daha az yağış görülürken ülkenin doğu ve batısında yağış miktarı bir milimetrenin altında kaldı

(Nuran Erkul/Londra)

10- Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303 maçta 120 galibiyet, 66 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 45 eleme müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, 17 galibiyet elde ederken 14'er kez beraberlik ve mağlubiyet yaşadı

(Süha Gür/Graz) (Grafikli)

11- AA'nın "Süper Lig'de Sezon Başlıyor" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Ligde 68 sezonda 6 şampiyon çıktı

(Metin Arslancan/İstanbul)

Lige "teknik" bakış

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA