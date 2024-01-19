Özel çocukların en özel günü

-Özel öğrenciler karnelerine aldı

DÜZCE - Düzce'de okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte özel öğrenciler de karnelerine kavuştu. Özel öğrenciler, 5 aylık eğitimin ardından tatile girerken, tatil süresince hem ders çalışacaklarını hem de eğleneceklerini söyledi.

Bütün Türkiye ile birlikte Düzce'de ilk, ortaokul ve liselerde yarıyıl düzenlenen karne programları ile tatile girdi. Özel okullarda okuyan yaklaşık 6 bin 100 öğrenci de diğer okullardaki öğrenciler gibi karnelerine kavuştu. İl genelinde özel eğitim veren okullar ile özel eğitim sınıflarında özel çocuklara eğitim veren yaklaşık 250 özel eğitim öğretmeninden karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencilerde karnelerine kavuştu. Özel öğrenciler, 7 branşta eğitim gördüğü okulda 107 öğrenciye 47 öğretmen düzenlenen tören ile karnelerini verdi.

Düzenlenen tören sonrası karnesine kavuşan Faruk Balcı, tatile girdikleri için mutlu olduğunu söylerken, şöyle konuştu, "Karne aldığımız için heyecanlıyım mutluyum. Dönem iyi geçti. Karnem iyi takdir aldım. Ortalamam 100 ile 95 arasında. Tatilde ders çalışacağız, ödev yapacağız, kitap okuyacağız, eğleneceğiz yani boş durmayacağız."

Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören diğer öğrenci Naz Koncaloğlu ise, "Dönem güzel ve enerjili geçti. Okulumuzu seviyoruz. Yaz tatilinde aneaneme gideceğim. Köy eğlenceli ve sakin oluyor onun yanında kalacağım" diye konuştu.

Karne programı okul bahçesinde okunan İstiklal Marşı ile sona ererken öğrenciler ise tören sonrası evlerine gitmek için servislerin yolunu tuttu.