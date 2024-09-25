Özbekistan'da Asya Altyapı Yatırım Bankası Yıllık Toplantısı Başladı

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Yıllık Toplantısı başladı.

Ülkenin tarihi Semerkant şehrinde başlayan Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu 9. Yıllık Toplantısı'na 100'den fazla ülkeden 2 binden fazla yetkili ve uzman katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda ülkesinde önemli reformlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Mirziyoyev, ekonominin liberalleşmesine, halkın yaşam standartları ve refahının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Son yıllarda ülkesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın büyük oranda artarak ilk defa 100 milyar doları aştığını vurgulayan Mirziyoyev, 5 yıl içinde bu rakamı 160 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Ülkedeki yoksulluk oranını son 4 yılda yüzde 23'ten yüzde 11'e düşürmeyi başardıklarını kaydeden Mirziyoyev, bu yıl bu oranı yüzde 9'a düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"2030'a kadar yeşil enerji kaynaklarının kullanımı yüzde 40'a çıkarılacak"

Mirziyoyev, 2030 yılına kadar ülkesinde yeşil ekonominin hızla gelişmesini öncelik olarak belirlediklerini ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Komşu ülkelerin de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük projelere başladıklarına dikkati çeken Mirziyoyev, "Yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Orta Asya ülkeleri olarak, önümüzdeki yıllarda dünya enerji piyasalarının önemli bir yeşil enerji ihracatçısı olma yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bu bağlamda Trans-Hazar elektrik şebekesi projesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Mirziyoyev, bu çerçevede Asya Altyapı Yatırım Bankası öncülüğünde Orta Asya'da yeşil enerji geliştirme programının hayata geçirilmesini teklif etti.