Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini yürüten, ayrıca Memur-Sen İl Başkanlığına atanan Ramazan Tekdemir'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini yürüten, ayrıca Memur-Sen İl Başkanlığına atanan Ramazan Tekdemir'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel