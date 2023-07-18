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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini yürüten, ayrıca Memur-Sen İl Başkanlığına atanan Ramazan Tekdemir'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini yürüten, ayrıca Memur-Sen İl Başkanlığına atanan Ramazan Tekdemir'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Memur Sen Güncel Haberler

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