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Oxford Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: 16 Öğrenci Gözaltına Alındı

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Oxford Üniversitesi'nde İsrail ile bağlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes talebiyle başlatılan oturma eylemine polis müdahale etti ve 16 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, üniversitenin İsrail ile işbirlikleri nedeniyle protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı. Ancak polis, eylemi sonlandırmalarına rağmen öğrencileri gözaltına aldı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesinin İsrail ile bağlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes talebiyle rektörlük binasında başlatılan oturma eylemine müdahale eden polis 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

Oxford Action for Palestine (Filistin için Oxford Eylemi) isimli öğrenci grubundan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler üniversitenin rektörlük binasında bu sabah oturma eylemi başlattı.

Öğrencilerin okulda iki farklı noktada çadırlar kurarak üniversiteyi İsrail ile işbirlikleri nedeniyle protesto ettiği belirtilen açıklamada, "Oturma eylemi, üniversite yönetiminin öğrenci koalisyonuyla görüşmesini talep etmek için yapıldı. Yaptığımız açıklamada oturma eyleminin gerekçeleri sıralandı ve yönetim bir an önce müzakereye çağırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, üniversite yönetiminin aylardır yapılan eylemlere, gönderilen taleplere ve haftalardır devam eden yerleşme eylemlerine rağmen öğrencilerle müzakere yapmadığı da ifade edildi.

Eylemi bitirmelerine rağmen gözaltına alındılar

Öğrencilerin açıklamasında, Gazze'deki bombardıman, Refah'a yönelik saldırılar, okulların, hastanelerin ve mülteci kamplarının hedef alınması sonrası üniversiteden yapılan açıklamada gelişmeler hakkında, "Gazze'de yaşananlar" ifadesinin kullanılması ve İsrail'in isminin geçmemesi de eleştirildi.

Hiçbir engelle karşılaşmadan binaya girerek yapılan oturma eyleminde rektör yardımcısıyla görüşmek isteyen öğrenciler, rektör yardımcısının okula polis çağırıp binayı boşaltma kararı verdiğini açıkladı.

Öğrencilerin iddiasına göre rektörlüğe gelen polisin, bina boşaltılmazsa gözaltı işlemi uygulayacağını belirtmesinin ardından eyleme son veren öğrencilere buna rağmen binadan çıkma izni verilmedi.

Bina içindeki öğrenciler gözaltına alınırken telefonlarına da el kondu. Gözaltı haberi üzerine rektörlük binasının dışında da eylem başladı.

Polis araçları çevresinde oturma eylemi yapan öğrencilere de müdahale eden polis, toplam 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrencilere destek veren Yahudi eylemciler hedef alındı

Öğrencilerin açıklamasında, "Olası tüm iletişim yollarını tükettiğimiz ve yönetimin, işlerini engellemememize rağmen öğrencilerini, çalışanlarını ve kamuoyunu dinlemediği açıkça ortaya çıktığı için bugünkü eylemi başlattık. Artık yönetimin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kolaylaştırmasıyla yüzleşeceği yerde öğrencilerini gözaltına almayı, sesini kısmayı, fiziki olarak saldırmayı seçtiği açıkça görülüyor." ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimine gözaltına alınan öğrencilerin salıverilmesi için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta bir grubun bıçaklarla eylemcileri tehdit ettiği, üniversiteden taleplerin yazılı olduğu pankart ile Arapça yazılı dövizlerin yırtıldığı, eyleme destek veren Yahudi öğrencilere sözlü saldırı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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