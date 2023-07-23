Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Hayvanat Bahçesi ayırımında otomobiller kavşakta çarpıştı, araçlar refüje çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Burç Kavşağı Hayvanat Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Burç istikametinden şehir merkezine doğru gelen Hasan Furkan Tilki yönetimindeki 27 AIP 448 plakalı otomobil, Sezai Bucak yönetimindeki 27 UK 842 otomobil kavşakta dönerken çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlar refüje çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerine ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastaneleri sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.