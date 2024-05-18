Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Burak K. idaresindeki 55 FP 530 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha İlgün'e (21) çarptı.
İlgün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.
İlgün'ün Gümüşhacıköy'e, Şanlıurfa'dan ailesiyle tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.