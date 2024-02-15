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ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in FETÖ davasında karar açıklandı

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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Demir'in silahlı terör örgütüne üye olma suçunun sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuksuz sanık Demir ile avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunması yapması için sanığa söz verdi.

Demir, 2010'da ÖSYM başkanı olarak atandığını, o zamanlar kurumun kişisel ilişkilerle yönetildiğini, başkan olduktan itibaren sınav güvenliğine yönelik uygulamalar yaptığını dile getirdi.

Çalıştığı dönemde hiçbir sınav evrakını iptal etmediğini öne süren Demir, "ÖSYM'nin yaptığı sınavların hepsinin çalındığı söylenmektedir. Ama çalınan 19 sınavdan sadece 5 tanesi ÖSYM sınavıdır." şeklinde savunma yaptı.

Ali Demir, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Demir'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Mahkeme, Demir'i "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu.

ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soruların sızdırılmasıyla ilgili ayrıntılara yer verilen iddianamede, soruların, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildiği, bu şekilde elde edilen soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensuplarının, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu da aktarıldı.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığı ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildikleri belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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