OSTİM Kültür Günü'nde Büyükelçiler Ülkelerini Tanıttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, OSTİM Kültür Günü'nde kendi ülkelerinin kültür ve geleneklerini tanıttı.

Ostim Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen OSTİM Kültür Günü'ne BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, Ruanda'nın yeni Ankara Büyükelçisi Kayonga ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Hernandez Recinos katıldı.

Programın açılışında konuşan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, etkinliğe katılan büyükelçilere teşekkür ederek "Burada bizimle birlikte olmanız bizim için büyük bir zenginlik." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde birçok ülkeden gelen yabancı öğrenci olduğuna dikkati çeken Yülek, bu sayının gelecek yıllarda daha da artırılması çağrısı yaptı.

Yülek, BAE'ye üniversiteye uzun süredir verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, etkinliğin farklı kültürleri keşfetmek için çok büyük fırsat sunduğunu söyledi.

Zahiri, "Kültürler arası etkileşim sadece yaşamlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası anlayış ve işbirliğini de geliştirir." ifadesini kullandı.

BAE'nin çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Zahiri, sürdürülebilirliğin yalnızca hükümetlerin değil, toplumdaki her bireyin üzerine düşen toplamsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Zahiri, sürdürülebilirliğin, özellikle gençlerin geleceği için büyük önem taşıdığını, bu yüzden ülkesinin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, ülkesinin kültürü ve tarihi hakkında bilgi vererek, farklı kültürler arasındaki etkileşim ve değişimin önemine işaret etti.

Kayonga, kültürlerin etkileşim ile büyüyeceğini, kültürü olmayan ülkelerin hayatta kalamayacağını ve uzun yıllar yaşayamayacağını kaydederek, "Bu bölge buna (kültürler arası etkileşime) bir örnektir. Bu bölge medeniyetin başladığı yerdir." dedi.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez Recinos de bu tür etkinliklerin milletleri daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Hernandez Recinos, Türkiye ile Guatemala'nın pek çok ortak noktası olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin de büyük ülkelere komşu olduğunu ve iki ülkenin topraklarının eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Hernandez Recinos, Guatemala ile ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla Guatemalalı öğrencinin Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulundu.

Kültür Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Ankara'daki yabancı misyon temsilciliklerinin ve OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kültürleri tanıtan stantları yer aldı.