Osmaniye Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama çalışmaları başladı Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolu sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı. Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolu sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yatırım programına aldıkları Zorkun yolu sıcak asfalt çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak başladığını belirtti. Asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için İl Genel Meclisi olarak gereken her şeyi yapacakları kaydeden Gizlice, projeye destek verenlere teşekkür etti. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Meclis Başkanı Osmaniye Güncel Haberler

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