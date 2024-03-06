Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Güncelleme:

Osmaniye'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.

Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.

Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Bahçe Tarım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title