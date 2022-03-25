Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev hanımlarından oluşan takımlar, düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla organize edilen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası kapsamında Düziçi'nde müsabakalar düzenlendi.

Ev hanımlarından oluşan 8 takımın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner tarafından kupa ve madalya verildi.