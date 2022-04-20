Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Hasan Şardak idaresindeki motosiklet, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasındaki A.A. yaralanarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şardak'ın cenazesi de morga götürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Motosiklet, Osmaniye, Güncel, Haberler

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