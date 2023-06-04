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Osmaniye'de 39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Osmaniye'de 39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye görevinde, yolda yürürken durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Y.G. (32) olduğu anlaşılan şahsın, hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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