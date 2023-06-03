Osmaniye'de 15 ve 8 yıl hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamasında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.G. ve 8 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü H.Ö. yakalanıp tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamasında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.G. ve 8 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü H.Ö. yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri çalışma yaptı. Timlerin çalışmasında hırsızlık suçundan aranan 15 yıl 6 ay hapis cezası hükümlüsü Ş.G. yakalandı. Çalışmasını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından aranan 8 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü H.Ö'yü de tespit edip yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyede yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE