Osmaneli'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesindeki yürüyüşe, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Sakarya Nehri çevresinde gençler için hazırlanan konser alanında sona erdi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesindeki yürüyüşe, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Sakarya Nehri çevresinde gençler için hazırlanan konser alanında sona erdi.