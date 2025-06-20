Osman Gökçek'ten Su Tarifelerinde Zam İptali İçin Dava

Osman Gökçek'ten Su Tarifelerinde Zam İptali İçin Dava
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Meclisi'nin su tarifelerinde yaptığı yüzde 35 zam kararını iptal etmek için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Gökçek, zammın Ankaralılara büyük bir yük getirdiğini belirtti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14 Haziran'da su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı.

Gökçek, dava dilekçesini Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına vermesinin ardından mahkeme önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABB Meclisinin kabul edilemez bir yükü vatandaşa yüklediğini söyledi.

Belediyenin 13 Aralık 2024'te aldığı kararla ASKİ'nin su tarifelerine yüzde 35 zam yaptığını belirten Gökçek, kararın 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

ABB Meclisi'nde 2022'de çoğunlukta olan AK Parti'nin su tarifelerine yapılmak istenen zamma izin vermemesi üzerine, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın suyun maliyet bedelinin belirlenmesi için idare mahkemesine dava açtığını hatırlatan Gökçek, mahkemenin 1 metreküp suyun maliyetini 9,59 lira olarak belirlediği anlattı.

Gökçek, Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre günümüzde 1 metreküp suyun maliyetinin 21,89 lira olduğunu kaydederek, "21,89 lira olması gereken su fiyatları Ankaralılara ne kadar yansıtılıyor; Bugün 0-15 metreküpte 41,37 lira yani yüzde 89 daha pahalı yansıtılıyor. 16-30 metreküpte yüzde 277, 30 metreküp üstünde ise yüzde 466 daha pahalı yansıtılıyor. Allah aşkına vatandaşa suyu yüzde 466 daha pahalı satmaya çalışmak nedir?" diye konuştu.

İş yeri abonelik tarifelerinde de benzer zam oranlarının uygulandığını ifade eden Gökçek, şöyle devam etti:

"Vatandaşın cebinden bu paraları almak istemelerinin nedeni nedir? Bu paraları yine konserlerde mi çarçur edecekler? Bu paralar yine karton bardaklarda mı gidecek? Sayın Mansur Yavaş 2022'de suyun maliyetini nasıl idare mahkemesinden belirlenmesini istediyse, ben de aynı şekilde buraya geldim, maliyetin üstünde su sattığından dolayı Meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve bu kararın iptali için dava açtım. Biz, Ankaralı vatandaşlarımızın cebine uzanan bu kirli ellerin bir an önce son bulmasını istiyoruz."

Osman Gökçek, su ihtiyacının arttığı yaz ayında vatandaşın sırtına yüklenen bu yükü kabul etmediklerini, bunun için yasal yollardan haklarını arayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.