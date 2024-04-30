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Ortaokul öğrencileri aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgilendirildi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek aşçılık mesleği ve gastronomi konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, merak ettikleri konuları öğretim elemanlarına ve öğrencilere sordu ve uygulamada gerçekleştirdikleri tabakları değerlendirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversiteyi ziyaret eden ortaokul öğrencileri, aşçılık mesleği ve gastronomi konusunda bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisince düzenlenen meslek tanıtım projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 8. sınıf öğrencileri, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu ziyaret etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merak ettiklerini öğretim elemanlarına ve öğrencilere sordu.

Öğretim Görevlisi Vedat Kayış ve Atıf Akkil ise mutfak yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdiği konuk öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdiği tabakları değerlendirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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