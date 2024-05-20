Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ortahisar Belediyesi ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen protokolle belediye tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilecek çelenk ve çiçek hizmetlerinin vakıf tarafından karşılanacağı bildirildi.

Yapılacak her gönderim için Ortahisar Belediyesi tarafından TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak üzere bağışta bulunulacağı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili protokolün, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu arasında imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da çok anlamlı bir protokole imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün çok hayırlı ve anlamlı bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak bir konuda protokol yapıyoruz. Bu işbirliğinin gençlerimizin geleceğine, ülkemizin yarınlarına bir yatırım olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun."

TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu'nun da protokol için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Nebioğlu'nun işbirliğinin diğer kurumlara da örnek olması temennisinde bulunduğu vurgulandı.