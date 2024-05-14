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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın çağrısıyla yaralı kedilere yuva bulundu

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın 'Patili dost sahiplenme hareketi' çağrısından etkilenen Elif Yılmaz, trafik kazasında yaralanan 2 kediye sahip çıktı. Yılmaz, hayvan sahiplenmenin çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirdiğini belirtti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kazada yaralanan kediyi sahiplenmesinden etkilenen kadın, 2 kediye yuva oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kaya'nın "Patili dost sahiplenme hareketi" çağrısından etkilenen Elif Yılmaz, Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği (ÇEVHAYKO) aracılığıyla trafik kazasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan 2 kediye sahip çıktı.

Sahiplendiği kedilere "Pembe" ve "Asi" adını veren Yılmaz, çocuklarının kedi sahibi olmak istediğini ama kendisinin buna cesaret edemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarım da onları çok sevdi. Daha önceden de çok kedi istiyorlardı ben anneleri olarak cesaret edemiyordum. 'Bakamayız, sahiplenemeyiz, üstesinden gelemeyiz.' diye korkuyordum ama Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya sağ olsun, bizi çok cesaretlendirdi. Onun yüreklendirmesiyle ben de kedilerimi sahiplendim."

Yılmaz, hayvan sahiplenmenin çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirdiğine işaret ederek, "Patili dostlarımız, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri açısından da çok çok önemli. Onları sahiplenip sayelerinde sorumluluk edinmeyi öğreniyorlar. Onlarla bir arada yaşamayı, vicdanlı ve merhametli olmayı öğreniyorlar. Her evde patili dostlarımız olmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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