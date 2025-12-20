Orta Asya liderleri 'Orta Asya-Japonya Diyaloğu İş Forumu'na katıldı

Orta Asya liderleri, Japonya'da ilk kez düzenlenen Orta Asya- Japonya Zirvesi kapsamında, "Orta Asya- Japonya Diyaloğu İş Forumu"na katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumda, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, dijitalleşme, bilişim endüstrisi, insan sermayesi ve eğitim gibi öncelikli alanlarda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Foruma, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra yaklaşık 300 iş insanı katıldı.

Forumda, Kırgızistan ve Japonya'daki devlet kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğine ilişkin eğitim, sağlık, turizm, enerji alanında 16 memorandum ve diğer işbirliği belgeleri imzalandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre de Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Japon iş çevrelerinin katıldığı etkinlikte konuştu.

Berdimuhamedov, ekonomik modelin kapsamlı şekilde güncellenmesi çerçevesinde sanayileşme, yeşil dönüşüm ve enerji sektörünün çeşitlendirilmesi gibi stratejik alanlara odaklandıklarını belirtti.

Bu süreçte Japon şirketlerinin aktif katılımı için önemli işbirliği fırsatları bulunduğuna işaret eden Berdimuhamedov, ülkesindeki uzun vadeli faaliyetleri dolayısıyla büyük Japon firmalarına teşekkürlerini iletti.

Türkmenistan ile Japonya'daki devlet kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğine ilişkin ulaşım, doğal gaz, medya, eğitim ve teknik konuların yanı sıra Türk sermayeli Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ ortalıklarındaki Türkmen şirketleri arasında 1 anlaşma ve 10 memorandum imzalandı.