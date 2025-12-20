Haberler

Orta Asya liderleri "Orta Asya-Japonya Diyaloğu İş Forumu"na katıldı

Orta Asya liderleri 'Orta Asya-Japonya Diyaloğu İş Forumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Asya ülkelerinin liderleri, Japonya'da gerçekleştirilen Orta Asya-Japonya Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma ve işbirliği konularında önemli belgeler imzaladı.

Orta Asya liderleri, Japonya'da ilk kez düzenlenen Orta Asya- Japonya Zirvesi kapsamında, "Orta Asya- Japonya Diyaloğu İş Forumu"na katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumda, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, dijitalleşme, bilişim endüstrisi, insan sermayesi ve eğitim gibi öncelikli alanlarda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Foruma, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra yaklaşık 300 iş insanı katıldı.

Forumda, Kırgızistan ve Japonya'daki devlet kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğine ilişkin eğitim, sağlık, turizm, enerji alanında 16 memorandum ve diğer işbirliği belgeleri imzalandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre de Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Japon iş çevrelerinin katıldığı etkinlikte konuştu.

Berdimuhamedov, ekonomik modelin kapsamlı şekilde güncellenmesi çerçevesinde sanayileşme, yeşil dönüşüm ve enerji sektörünün çeşitlendirilmesi gibi stratejik alanlara odaklandıklarını belirtti.

Bu süreçte Japon şirketlerinin aktif katılımı için önemli işbirliği fırsatları bulunduğuna işaret eden Berdimuhamedov, ülkesindeki uzun vadeli faaliyetleri dolayısıyla büyük Japon firmalarına teşekkürlerini iletti.

Türkmenistan ile Japonya'daki devlet kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğine ilişkin ulaşım, doğal gaz, medya, eğitim ve teknik konuların yanı sıra Türk sermayeli Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ ortalıklarındaki Türkmen şirketleri arasında 1 anlaşma ve 10 memorandum imzalandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title