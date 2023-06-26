Ormanda tuvalet tartışması: Silahla yaralama davasında sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Bursa'da ormanda kız arkadaşıyla yürüyüş yapan Ayberk Demirok, açık alanda tuvaletini yaptığı için tartıştığı Fuat Gürbüz ile yanındaki arkadaşı Cihangir Muratoğlu'nu ruhsatsız silahıyla vurarak yaraladı. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Demirok, suçunu itiraf etti. Mağdurlar, kendilerini vuran kişinin daha yapılı ve uzun boylu olduğunu söyleyerek, sanıktan şikayetçi olmadı.

BURSA'da kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptığı ormanda, açık alanda tuvaletini yaptığı için tartıştığı Fuat Gürbüz (35) ile yanındaki arkadaşı Cihangir Muratoğlu'nu (40) ruhsatsız silahıyla vurarak yaralayan Ayberk Demirok (23), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demirok suçunu itiraf ederken, mağdurlar Muratoğlu ile Gürbüz, kendilerini vuran kişinin daha yapılı ve uzun boylu olduğunu söyleyerek, sanıktan şikayetçi olmadı. Müşteki beyanlarını dikkate alarak, Demirok'un tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme hakimi, "20 yıllık hakimim, ilk kez 'Suçluyum' diyen birisini tahliye ediyorum" dedi.

Olay, 18 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ormanda arkadaşı Cihangir Muratoğlu ile birlikte içki içen Fuat Gürbüz, tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdi. Bu sırada ormanda kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Ayberk Demirok, durumdan rahatsızlık duyarak Fuat Gürbüz'ü uyardı. Demirok, kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz'e yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Muratoğlu ve Gürbüz, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ayberk Demirok ise kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekiplerinin telefonla aradığı Ayberk Demirok, polis merkezine giderek teslim oldu. Demirok, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadelerin ardından mahkeme hakimi, müşteki beyanlarını dikkate alarak Ayberk Demirok'un yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar vererek, "20 yıllık hakimim, ilk kez 'Suçluyum' diyen birisini tahliye ediyorum" dedi. Tanık M.K.'nın zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.