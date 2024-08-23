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Orman Yangınlarının Yüzde 99'u İnsan Kaynaklı

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Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu belirterek, ateşsiz piknik yapma alışkanlığına sahip ve yangın farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Ormancılar Derneği (TOD) Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu belirterek, ateşsiz piknik yapma alışkanlığına sahip ve yangın farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulması gerektiğini söyledi.

TOD Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili dernek genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özkara, 16 Mayıs'tan itibaren başlayan orman yangınlarıyla Türkiye'nin yeni bir afet fırtınasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ülkemizde her yıl 2-3 bin civarında orman yangını çıkmaktadır. Bunların birçoğu küçük veya orta ölçekli olup, orman yangınlarını söndürmekle görevli kurum olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından söndürülmekte, çoğunlukla bu durumdan kamuoyunun haberi bile olmamaktadır. Ancak yangınlar büyüyüp de özellikle yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığında, kamuoyunda bir telaş oluşmakta ve orman yangınları daha yoğun konuşulmaya başlanmaktadır. Yapılan yorum ve değerlendirmelerden anlaşılmaktadır ki halen kamuoyunda orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın-ekosistem ilişkisinden, yangın sonrası yapılacak çalışmalara kadar çok sayıda yanlış bilgi bulunmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadeleyi daha sağlam bir zemine oturtabilmek için toplumun bilgi birikimi ve bilincinin doğru ve yüksek seviyelere çıkarılması önem taşımaktadır" diye konuştu.

'OGM'NİN YAPACAĞI ÇOK İŞ BULUNMAKTA'

Yangınların genellikle insan kaynaklı olduğuna işaret eden Özkara, "Ülkemizde yüzde 99 oranında insan kaynaklı çıkan yangınlar sonucunda, binlerce hektar orman alanı tahrip olmaktadır. Son günlerde çıkan yangınlar büyük oranda; enerji nakil hatlarından, piknik ateşinden, anızdan, semaver ateşinden çıkmakla birlikte esas olarak insan kaynaklıdır. Ormanlara girişlerin yasaklanmasına, yetkililer ve medya kuruluşları tarafından, 'Aman dikkat edelim, orman içi ve bitişiğinde ateş yakmayalım' denilmesine karşın bu yangınların önüne ne yazık ki geçilememiştir. Bu da bize orman yangınları farkındalığı yüksek bir toplum oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu, yangınları söndürme ve belki de daha da önemlisi, yangın öncesinde alınması gereken önlemler konusunda daha fazla çalışma yapmamız gerektiğini göstermektedir. OGM tarafından doğru yapılan birçok çalışma olduğu gibi eksik veya yanlış yapılan bazı uygulamalar da vardır. Yangınların önlenmesiyle ilgili olarak, yangına dirençli orman kuruluşu gerçekleştirebilmek için OGM'nin elbette yapacağı çok iş bulunmaktadır. Bunların neler olduğu ve nasıl yapılacağı hususları, kamuoyu ile defalarca paylaştığımız raporlarımızda ve yayınlarımızda mevcuttur" dedi.

'BAKIM VE KONTROL' VURGUSU

Özkara, insan kaynaklı yangınlara karşı alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Enerji nakil hatlarının bakımlarının düzenli ve zamanında yapılması, gerekiyorsa toprak altına alınması, anız yakmanın önlenmesi ya da anızdan kaynaklı yangınların ormana sıçramasını engelleyici önlemlerin alınması, ateşsiz piknik yapma alışkanlığına sahip ve yangın farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulması, yerleşim yeri-orman ara kesitlerinde yanıcı materyal yönüyle kontrol ve bakımların düzenli yapılması, turizm tesislerinin yangın önleme ve söndürmeyle ilgili gerekli altyapıya kavuşturulması ve benzeri çalışmalar, yangın sayılarını düşürme kapsamında alınabilecek önlemler arasındadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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