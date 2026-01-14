Bakan Kacır: OSB sayımız 373'e ulaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılında 191 olan organize sanayi bölgesi ( Osb ) sayısının bugün 373'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 yeni organize sanayi bölgemiz şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun; Elazığ Kovancılar Osb, Kastamonu Araç İhsangazi Osb, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.