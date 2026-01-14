Bakan Kacır: OSB sayımız 373'e ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısının 2002 yılında 191 iken bugün 373'e çıktığını duyurdu. Yeni OSB'ler ise Elazığ, Kastamonu ve Kırıkkale'de açıldı.
Bakan Kacır, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 yeni organize sanayi bölgemiz şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun; Elazığ Kovancılar Osb, Kastamonu Araç İhsangazi Osb, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.