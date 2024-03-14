Ordu'da Üniversite Öğrencileri Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Etti

Ordu'da üniversite öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, ramazanda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destek vermek için çalışma başlattı.

Öğrenciler ve yurt personeli tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bu projeyi, ramazan ayında paylaşmak, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılmasını yaygınlaştırmak amacıyla yurtlarda kalan öğrencilerin başlattığını belirtti.

Genç, tüm öğrencilere malzemelerin toplanması, paketlenmesi ve taşınması konusundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.