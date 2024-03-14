Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Üniversite Öğrencileri Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Etti

Güncelleme:

Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda kolisi ulaştırdı. Öğrenciler ve yurt personeli tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ordu'da üniversite öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, ramazanda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destek vermek için çalışma başlattı.

Öğrenciler ve yurt personeli tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bu projeyi, ramazan ayında paylaşmak, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılmasını yaygınlaştırmak amacıyla yurtlarda kalan öğrencilerin başlattığını belirtti.

Genç, tüm öğrencilere malzemelerin toplanması, paketlenmesi ve taşınması konusundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ordu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title