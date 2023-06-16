Ordu'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ağır yaralandı. Kazada, sürücü Mehmet Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Münire Çakır ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.
Güzelkale Mahallesi'nde Mehmet Çakır yönetimindeki 52 DT 650 plakalı otomobil, istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün ağır yaralanan eşi Münire Çakır ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Münire Çakır, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Çakır'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.