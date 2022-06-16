Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı (2)
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, motosikletle köprü direğine çarptığı kazada yaralandıktan sonra getirildiği hastanede kendisine müdahale eden paramedik Şahin Demirci'nin başına perde demiriyle vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Sezer A., adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ordu'da, motosikletle köprü direğine çarptığı kazada yaralandıktan sonra getirildiği hastanede kendisine müdahale eden paramedik Şahin Demirci'nin başına perde demiriyle vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Sezer A., adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan Sezer A.'nın kolunun alçılı, başında ise bandaj olduğu görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel