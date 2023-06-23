Ordu'da sağanak yağışın yol açtığı taşkın ve heyelanlar sonucu 6 kişi kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Ilıca deresinde yaşanan taşkın nedeniyle sürüklenen bir otomobilde mahsur kalan 2 kişi ile heyelan nedeniyle evden çıkamayan 4 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldı. Toplamda 6 kişi kurtarıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, ilçede yaşanan afet ile ilgili yaptığı açıklamada, iki mahallede 14 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini söyledi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Ilıca deresinde yaşanan taşkın nedeniyle sürüklenen bir otomobilde mahsur kalan 2 kişi ile heyelan nedeniyle evden çıkamayan 4 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldı.

Fatsa ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Ilıca Deresi'nde taşkın meydana geldi. Dereden taşan sular yolları ve sokakları adeta göle çevirdi. Yavaş Mahallesi'nde sel suları nedeniyle sürüklenen otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Aynı mahallede meydana gelen heyelanda da ise 4 kişilik aile evlerinden dışarı çıkamadı.

Öte yandan heyelan nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yeniden sağlanmaya başlandı.