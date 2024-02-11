Ordu'da kış mevsiminde yaz havası sahilleri doldurdu

ORDU - Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ve güneşli seyretmesi nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu sahilde zaman geçirerek çıkardı.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları fındık üreticileri ve çiftçileri endişeye düşürürken, vatandaşlar ise hafta sonunun keyfini sahile giderek çıkardı. Şubat ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen halen şehir merkezinde kar yağışının görülmediği, hava sıcaklıklarının 25 derecelere ulaştığı Ordu'da binlerce vatandaş sahil bandında bir araya geldi. Yazdan kalma günleri aratmayan güneşli hava, insanların stres atmasına yardımcı oldu. İnsanlar sahilde gezmenin yanı sıra yürüyüş yaparak hafta sonunu değerlendirdi.

" Ordu'nun havası Bodrum'u geçti"

Ordulu olan ancak Muğla Bodrum'da yaşayan Şenel Aksu, "Şuanda Ordu'da çok güzel bir hava var, mevsimler değişmiş gibi, Bodrum'dan bile daha güzel. Bu aylarda inanılacak gibi değil. Zaten insanlar hep kendini dışarıya atmış durumda. Eskiden buralarda kış olur, 1 metre kar olurdu. Ordu sahili zaten tartışmasız çok güzel. Ben de burada hafta sonunun tadını çıkartıyorum, hasretlik gideriyorum" diye konuştu.

Mustafa Yılmaz isimli vatandaş da yazdan kalma bir Ordu günüde hafta sonunun keyfini çıkarttıklarını söyledi.