Ordu'da kar yağışı etkili oldu

ORDU'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz ve Gölköy ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı Bayburt'ta kent merkezini beyaza bürüdü, Artvin'in Şavşat ilçesine ise mevsimin ilk karı düştü.