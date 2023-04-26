Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlığı Gayet İyidir. Geçmiş Olsun Dileklerini İleten Herkese Teşekkür Ediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Çelik'in açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz."