Ölüm kavşağında yine can kaybı: Freni patlayan beton mikseri dehşet saçtı
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 'ölüm kavşağı' olarak anılan Aksu Kavşağı'nda dört gün arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Freni patlayan beton mikseri bariyerleri parçalayarak devrildi ve yol kenarında hurda toplayan bir kişiye çarptı. Kazada mikser sürücüsü ve hurda toplayan kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar, bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını belirterek, acil olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Ölüm kavşağında yine can kaybı: Freni patlayan beton mikseri dehşet saçtı
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde 'ölüm kavşağı' olarak anılan Aksu Kavşağı'nda dört gün arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ağır tonajlı araçların ve yolcu otobüslerinin sürekli kaza yaptığı bölgede bugün öğle saatlerinde freni patlayan beton mikseri dehşet saçtı. Bariyerleri parçalayan mikser devrildi. Yol kenarında hurda toplayan bir kişiye çarpan mikser, yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazada mikser sürücüsü Doğukan Işık ve yol kenarında hurda toplayan Burhan Karanlıkbulut hayatını kaybetti.
Kaza sonrası vatandaşlar bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını belirterek, ölüm yolu olarak andıkları bölgede acil olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.