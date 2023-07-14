Ölüm kavşağında yine can kaybı: Freni patlayan beton mikseri dehşet saçtı

Erzurum'un Tortum ilçesinde 'ölüm kavşağı' olarak anılan Aksu Kavşağı'nda dört gün arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Freni patlayan beton mikseri bariyerleri parçalayarak devrildi ve yol kenarında hurda toplayan bir kişiye çarptı. Kazada mikser sürücüsü ve hurda toplayan kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar, bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını belirterek, acil olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.