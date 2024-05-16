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Oltu Çayı'nın debisi yükseldi

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Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın, yağan yağmurlar ve karların erimesi sonucu debisi yükseldi. Her yıl bu aylarda karların erimesi ve yağışların yoğunlaşması nedeniyle coşan Oltu Çayı'nın taşkın ve sele olması ihtimali geçmiş yıllarda vatandaşı korkutuyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sonucu Oltu Çayı'nın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu ediyor.

Oltu Çayı'nın debisi yükseldi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın, yağan yağmurlar ve karların erimesi sonucu debisi yükseldi.

Her yıl bu aylarda karların erimesi ve yağışların yoğunlaşması nedeniyle coşan Oltu Çayı'nın taşkın ve sele olması ihtimali geçmiş yıllarda vatandaşı korkutuyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sonucu Oltu Çayı'nın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu ediyor. Çoruh Nehri'ni besleyen önemli kollardan biri olan Oltu Çayı'nın debisi, son bir haftada sağanak yağmur sonrası en üst noktalara kadar geldi. İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar ise, bu senenin bereketli geçeceğini ifade ettiler.

Oltu ile sakinlerinden İbrahim Kara, "Oltu çayının coştuğunu görüyoruz. Çayın etrafındaki evlerin dikkatli olmasını ve özellikle çocukların bu aylarda uzak tutmaları gerekir. Yağmurların yavaş yağması da çok güzel. En azından sel gelmiyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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