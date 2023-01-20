Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

İZMİR'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan Furkan Ersanlı hakkında, 3 suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

İZMİR'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan Furkan Ersanlı hakkında, 3 suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. 22 sanık hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan ceza talep edildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan sanıkların 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi.