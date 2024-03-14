Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu'ndaki iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve diğer protokol üyeleri de iftar programına katıldı ve birlikte oruçlarını açtılar.
Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
Turan, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu'ndaki iftar öncesi şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, Oğuzlar İlçe Emniyet Amiri Esad Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile emniyet ve jandarma personeli de katıldı.
Protokol üyeleri ve davetliler birlikte oruçlarını açtı.