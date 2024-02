İzmir'de Taksi Şoförüne Saldırı: Meslektaşlar Alkışla Tepki Gösterdi

İZMİR'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, 250 dolayında taksicinin oluşturduğu konvoy ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Konvoya katılan taksi şoförleri, meslektaşları Oğuz Erge'nin öldürülmesine alkış ile tepki gösterdi.

Gaziemir ilçesinde, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Takşi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

BAKAN KOCA'DAN 'BAŞSAĞLIĞI' MESAJI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erge'nin vefat haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

ARAÇ KAMERASI SİLAHLI SALDIRIYI KAYDETTİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın, hain planını uyguladığı silahlı saldırı anı, araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı da görüntülerden ortaya çıktı.

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MESLEKTAŞLARI 250 ARAÇLIK KONVOY İLE CENAZESİ ADLİ TIPA GETİRDİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge'nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge'nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

'TAKSİLERİN İÇ ÇAPI KÜÇÜK'

Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edildikten sonra İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, DHA muhabirine açıklama yaptı. Başkan Anık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben buradan emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Çünkü 12 saat gibi, hatta 10 saat gibi kısa bir süreçte sanık alındı. Şu an zaten bildiğim kadarıyla da bugün tutuklandı. Bunların olmasını istemeyiz tabii ki. Hani bizim arabalarımızda bir nebze de olsa tedbir var. Bizim İzmir'deki arabalarımızın şu an 1500 tanesinde kamera var. Amerika'daki gibi farklı önlem. Ben Amerika'ya da gittim. Bunu her yerde incelemesini yaptık. Amerika'dakinde hepsi geniş araç, büyük arabalar. Bizim arabalarımızın iç çapı küçük. Bunların içini, ortayı kapattığınız zaman şoför arkadaşımızın ileri geri yapması mümkün değil. Burada en güzel artık teknoloji var. Burada kamera var, o var, bu var. Ama oldu mu da oluyor. Adam öyle bir planla gelmiş ki bunda yapabileceğiniz o rahmetli şoför arkadaşımızın yanında hangimiz olursa olsun yani yapabileceğin bir şey yok. Adam bindi arka tarafa oturdu yani güzel güzel muhabbet ediyor da arkadaş diyor ki 'seni kimse almamış bak ben aldım' diyor 'soğukta arabaya binemedim' diyor ama adam yapacağını yapıyor."

'UYUŞTURUCUNUN ÖNÜ KESİLMELİ'

Oğuz Erge'nin cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde defnedileceğini bildiren Başkan Anık, "Yarın cenazeyi defnedeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Yapacağımız bu. Bundan sonra arkada kalanlara yardımcı olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ama bunlarla ilgili olarak da çalışan arkadaşlarımın da dikkatli olması gerekir. Ama ne kadar dikkatli olursan ol, bana göre bu işin birinci sebebi uyuşturucu. Ben tahmin ediyorum ki seyrettim de yani bu hadiseyi yapan haplı. Yani bunun önünü kesilmesi lazım. Tabii ki arkadaşlarımızın işte biz gece emniyet kemeri takmayalım diyor. Ama bu da çare değil. Yani kanunla olacak bir şey. Kemerle olsa da bir kaza yapsan başına bir iş geliyor. Bunlar da var. Yarın herhangi bir şey yapmadan cenazemizi defnedeceğiz. Gereğini yapacağız." dedi

Oğuz Erge'nin cenazesi için konvoy yapan 250 taksi şoförü, basın açıklaması sonrasında gerçekleştirilen saldırıya alkışlarla protesto etti. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da herhangi bir olay yaşanmaması için Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemi aldı.