Öğretmen Atamalarıyla İlgili Açıklama Yapılacak

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine toplantısından sonra açıklama yapılacağını belirtti. EĞİTİM-İŞ Genel Başkanı Kadem Özbay, 1 milyona yakın öğretmen adayının atama beklediğini söyleyerek, "Her yıl 100 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu rağmen 20 bin öğretmen atıyorsanız bu yanlış bir politika. Ücretli öğretmen çalıştırarak, öğretmene ihtiyaç olduğunu kabul ediyorsunuz. Planlama yapılmazsa sorunlar giderek artacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin bir TV kanalında öğretmen atamalarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın nihai kanaatini aldıktan sonra açıklamasını yapacağız. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız" açıklamasını yaptı.

Tekin'in açıklamalarına ilişkin Eğitim ve Bilim İşgörenleri (EĞİTİM-İŞ) Genel Başkanı Kadem Özbay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede "Ekim ayında 68 bin ihtiyaçtan bahsedilmişti. İkinci dönemin başında bu ihtiyaca göre öğretmen atamasının yapılacağı ifade edilmişti. Mayıs ayına geldik hala atama yok. Söz Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Aslında Bakan 'bir miktar' derken atamanın az sayıda yapılacağını söylüyor. Mesleki olarak öğretmenlere hakaret ediliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin talepleri karşılanmıyor. Atama sayısı az olacakken branş ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Bakan Tekin'in sözlerinin altının boş olduğunu göreceğiz. Atamalar, okulların gerçek ihtiyaçlarından çok uzak." ifadelerini kullandı.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRMAK DEVLETİN UTANCIDIR"

Geçen yıl 600 bine yakın kişinin öğretmen olmak için sınavlara başvurduğunu söyleyen Özbay, şunları kaydetti:

"Eğitim fakültelerinde 250 binin üzerinde öğrenci var. Fen edebiyat ve ilahiyat fakültelerini de eklediğimizde her yıl 100 binin üzerinde kişi öğretmen olabilmek için sınavlara giriyor. Artık sınava bile başvurmayanlar ve atama umudunu kaybedenler var. 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen adayı var. Her yıl 100 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu rağmen 20 bin öğretmen atıyorsanız, bu, yanlış bir politika. Ücretli öğretmen çalıştırarak, öğretmene ihtiyacın olduğunu kabul ediyorsun. Planlama yapılmazsa sorunlar giderek artacak. Devleti devlet yapan planlamadır. Ücretli öğretmen çalıştırmak devletin utancıdır. Devletin yetkilisi gidip asgari ücret altında çalışsa hemen tutanak tutulur."

"SPOR VE SANAT ALANINDA ATAMA YAPILAMAZ HALE GELDİ"

22 yıllık AKP iktidarında öğretmen atamalarının branş dağılımında da ihtiyaç konusunda da eşit yapılmadığını söyleyen Özbay, "KPSS'de, mülakatlarda, yazılı sınavlarda bile şaibeyi yaşatmış bir siyasi anlayıştan bahsediyoruz. Geçmişteki süreç de adaletli yönetilmedi. Geçmişte yapılanlardan farklı bir şey beklemiyorum. Bakan'ın açıklamalarına bakıldığında sadece belirli branşlarda atamaların yapılacağını, dinsel eğitimin artacağını görüyoruz. Diğer derslerden taviz verilirken, dini derslerde artış var. İhtiyaca baktığımızda sanat ve spor alanında atama yapılamaz hale geldi. Her dönemde din öğretimiyle ilgili sayı dikkati çekiyor." dedi.