ODTÜ'de 'Devrim' Protestosu: "Mezuniyetimizi 6 Ağustos Günü Devrim Stadyumu'nda Gerçekleştireceğiz"

TAMER ARDA ERŞİN

ODTÜ'lü öğrenciler ve mezunlar, Devrim Stadyumu'nda mezuniyet töreninin iptal edilmesini rektörlük önünde eylem yaparak protesto etti. Tango gösterisi yapan öğrenciler, slogan ve pankartlarla Rektör Verşan Kök'e tepki gösterdi. Öğrenciler adına açıklama yapan İktisat Bölümü'nden Gültekin Arık, "6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

ODTÜ'de gelenek haline gelen Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreninin iptal edilmesi rektörlük önünde protesto edildi. ODTÜ Mezunlar Günü'nde yapılan eylemde, öğrenciler ve Mezunlar Derneği üyeleri, pankartlar ve sloganlar eşliğinde rektörlük önüne yürüdü.

PANKARTLARLA MEZUNİYET PROVASI

ODTÜ'lüler, rektörlük önünde "Verşan Kök ODTÜ'ye Rektör olamaz", "Ne sermaye ne rektör. ODTÜ bizimdir" sloganları atıldı. Rektörlük önüne Biyoloji Bölümü öğrencileri "Doğanın kanunu evrimdir, mezuniyet yeri Devrim'dir"; Makina Bölümü öğrencileri uzatma eğri çizili "Uzatma kırılmasın"; İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri "Mezuniyetime dil uzatma"; Fizik Bölümü öğrencileri "Momentumuz belirsiz olsa da konumumuz bellidir"; Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri "Atanmış olduğunu unutma, içişlerimize karışma", Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri "Rektör ataması değil öğretmen ataması istiyoruz", yazılı pankartlar astı. Bir öğrenci at maskesiyle "Verşan Kök istiyor diye at mezuniyetten vazgeçmez" yazılı döviz taşıdı. ODTÜ'lü öğrenciler mesajlarını ise ortak pankartlarındaki "Demokratik bir ODTÜ, özgür bir gelecek için Devrim'den de mezuniyetten vazgeçmiyoruz" yazısıyla verdi.

TANGO YAPTILAR, HALAY ÇEKTİLER

Öğrenciler, eylemde Tango gösterisi yaparken; davul eşliğinde de halay çekti. Öğrenciler eylemde Arjantin Tango yaptı.

Öğrenciler adına ortak açıklamayı okuyan İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin Arık, şunları söyledi:

"GÜVENLİK SORUNU, PROTESTO VE ATILAN SLOGANLARDIR"

"Okulumuzda her sene büyük ilgi ve coşkuyla Devrim Stadyumu'nda gerçekleşen diploma töreni ve mezuniyet yürüyüşü, bu sene atanmış rektör tarafından 'güvenlik gerekçesiyle' engellenmiştir. Diploma törenlerinin ayrı ayrı bölümlerce yapılacağı duyurulmuştur. ODTÜ yönetiminin iptal gerekçesi olarak belirttiği güvenlik sorunu, öğrencilerin yıllardır bir araya gelerek taşıdığı pankartlar, rektöre yapılan protestolar ve atılan sloganlardır. Bunun bir güvenlik sorunu olarak yansıtılması hem özgür düşünce hakkına bir saldırıdır, hem de üniversite bileşenlerini marjinalleştirme çabasıdır. Ancak bizler biliyoruz ki, ODTÜ öğrencileri yıllardır sözlerini söylemekten sakınmamış, baskılara karşı gelmiştir.

"GÜVENLİK KAYGISI BAHANESİ TARAFIMIZCA KABUL EDİLEMEZ"

Bu sebeple atanmış rektör ve yönetiminin 'güvenlik' kaygısı bahanesi tarafımızca kabul edilemez. Atanmış rektör ve yönetimi üniversite bileşenlerini sürece dahil etmeden tepeden inme bir karar uygulamaya çalışmaktadır. Üniversiteler de dahil olmak üzere ülkenin her yerinde bu uygulamaları görüyor ve yaşıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni iptal ediliyor, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konuşma yapan öğrenci sansürlenmeye çalışılıyor, konserler yasaklanıyor, yaşanılabilir bir ücret için bir araya gelen işçiler işten atılıyor, hakları için bir araya gelen her kesime baskılar sürüyor.

"DEVRİM'DE MEZUNİYETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Tüm bu baskılarla birlikte ODTÜ kültürünü yansıtan mezuniyet yürüyüşümüzün bu şekilde haksız bir kararla engellenmesi girişimi okulumuzun geleneğine, kültürüne, özerk ve demokratik yapısına karşı açık bir saldırıdır. Bizler, öğrencilerin haklarına karşı yapılan her hamlenin sadece mezuniyet özelinde değil aynı zamanda okulumuzun bütün bileşenlerine, özerk ve demokratik yapısına da karşı yapılmış bir hareket olduğunun farkındayız. Bizler ODTÜ öğrencileri olarak başta 2022 mezunları olmak üzere arkadaşlarımızı ve tüm ODTÜ bileşenleri olarak Devrim'deki mezuniyetimizi kazanmak için mücadele ediyoruz ve sonuna kadar edeceğiz. 6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz."