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Ödemiş'te Zehir Taciri Polisler Tarafından Yakalandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan zehir taciri, üzerindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karşısında polis ekiplerini görünce üzerindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışan zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ü.M. adlı bir şüphelinin yerini tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tire Ödemiş Yolu'nda Ü.M.'nin aracının önünü kesti. Polisi karşısında görünce üzerindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Ü.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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