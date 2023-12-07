Ödemiş'te Ehliyet Sınavında Joker Skandalı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, üzerlerinde özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 joker, görevliler tarafından fark edilip, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, üzerlerinde özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 joker, görevliler tarafından fark edilip, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesinde dün, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ehliyet sınavına, başkasının yerine girdiği belirlenen 3 joker, görevliler tarafından fark edilip, durum polise bildirildi. Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada 2 adet gizli kamera, 2 adet içinde SİM kart bulunan telefon, 2 adet kablosuz yönlendirici destek cihazından oluşan özel düzenek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.