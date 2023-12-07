Haberler ›› Güncel ›› Ödemiş'te Ehliyet Sınavında Joker Skandalı

Ödemiş'te Ehliyet Sınavında Joker Skandalı

7 Aralık 2023 19:34 Son Güncelleme: 19:36 Abone Ol

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, üzerlerinde özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 joker, görevliler tarafından fark edilip, polis ekiplerince gözaltına alındı.