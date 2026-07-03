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New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştirdi

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göçün şehrin inşasına katkısını vurgulayarak ABD Başkanı Trump'ın göçmenlik politikalarını sert şekilde eleştirdi. Ayrıca Elon Musk ve oligarkları hedef alarak zenginliğin adaletsiz dağılımına dikkat çekti.

NEW New York (NY) Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göçün New York şehrinin inşasına katkıda bulunduğunu belirtirken isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Mamdani, New York'ta vatandaşlığını yeni kazanmış şehir sakinleriyle düzenlediği basın toplantısında, 250. kuruluş yıl dönümünde ABD hükümetinin göçmenlik politikalarına eleştiriler yöneltti.

ABD'yi, milyarderler ile "oligarklar" daha fazla güç kazanırken çocukların aç kalmasına göz yummakla suçlayan Mamdani, göçün New York şehrinin kültürel inşasına katkıda bulunduğunu söyledi.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, ABD'nin zenginliğini "nasırlı ve toprak bulaşmış ellere" sahip emekçi insanlar üzerinden kazandığını belirtirken ülke politikalarını, işçilerin meydana getirdiği bu zenginliğin "çok az sayıda ayrıcalıklı kişinin yumuşak ellerinde" toplanmasına izin vermekle eleştirdi.

Philadelphia'da imzalanan Bağımsızlık Bildirgesi'nin mücadelesinin New York şehrinde verildiğinin altını çizen Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

"Size Amerika'nın sadece doğru aksana veya doğru ten rengine sahip olanlara ait olduğunu söyleyeceklerdir. Geri kalanımızın ise onların ne kadar küçük, ne kadar zayıf ve ne kadar özgünlükten uzak olduklarını görmemize izin verildiği için minnettar olmamız gerektiğinde ısrar ederler."

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'a da gönderme yapan Mamdani, "Dünyanın ilk trilyoneri daha fazlasının hırsıyla yanıp tutuşurken çocuklar aç uyuyor. Her sektöre hükmeden tekelleri ve seçimleri satın alan oligarkları görüyoruz." dedi.

ABD vatandaşlarının vergilerinin "bombalara ve kurtarma paketlerine harcandığına" işaret eden Mamdani, Amerika'yı "bir üstünlük arenası" olarak gören "güç sahiplerin"den yakınarak, ülkenin gerçek sahibinin Amerikan halkı olduğu inancını paylaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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